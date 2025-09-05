Así marcha la tabla de posiciones en el Apertura 2025: Municipal y Mixco comparten el liderato

La Liga Nacional sigue al rojo vivo y, luego de disputarse los primeros dos partidos de la jornada 8 del Torneo Apertura 2025, Municipal y Mixco comparten el liderato con 16 puntos cada uno, dejando una lucha cerrada en la parte alta de la tabla.

Municipal mantiene su invicto y sigue siendo uno de los equipos más sólidos del campeonato. Mixco, por su parte, continúa con la etiqueta de revelación del torneo y no suelta los primeros puestos, gracias a su buen desempeño tanto de local como de visita.

En la parte baja, la situación sigue siendo complicada para Guastatoya, que apenas suma un punto en siete jornadas y media, sin conocer la victoria en lo que va del torneo. El cuadro oriental espera cambiar su destino en el duelo que sostendrá este sábado contra Antigua GFC en el Estadio Pensativo.

La tabla general se encuentra ajustada en la zona media, con equipos como Aurora (14 pts), Antigua (13 pts), Xelajú (11 pts) y Achuapa (9 pts) todavía con opciones claras de seguir escalando posiciones. Cobán Imperial y Comunicaciones, con 9 y 8 puntos respectivamente, también siguen al acecho.

Este fin de semana la jornada continuará con cuatro partidos clave. Marquense recibirá a Mictlán en el Estadio Marquesa de la Ensenada, en un duelo directo por la zona media. En Antigua, el cuadro colonial buscará seguir en la pelea por los primeros lugares cuando reciba a Guastatoya, que llega urgido de puntos.

Aurora, uno de los equipos que mejor ha sorprendido en el torneo, se medirá en el Estadio Militar contra Malacateco, que llega motivado tras su más reciente victoria. Mientras tanto, Achuapa será local frente a Xelajú en el Estadio Winston Pineda, en un partido con sabor a revancha para ambos.

Con los resultados que se den en esta fecha, la parte alta de la tabla podría sufrir cambios importantes, ya que tanto Municipal como Mixco tienen a varios equipos al acecho en busca de desplazar a los actuales líderes.

Estos movimientos en la tabla de posiciones se dan luego de la victoria a mitad de semana de Municipal ante Mixco y la derrota de Comunicaciones en su visita al José Ángel Rossi ante Cobán Imperial.