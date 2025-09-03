Municipal logró dar vuelta el marcador y vencer 3-1 a Mixco

En el estadio Manuel Felipe Carrera, Municipal terminó con los ánimos arriba luego de ganar 3-1 a Mixco en la fecha 8 del Apertura. A pesar de que Mixco comenzó con ventaja tras un gol de penal de Nicolás Martínez (32′ 1T), el esfuerzo conjunto de Municipal se vio recompensado con una victoria que, sin duda alguna, merecía ser celebrada con fervor. John Méndez fue el encargado de restablecer la paridad con un disparo (39′ 1T), mientras que Eddie Hernández (46′ 1T) y Cristian Jiménez (11′ 2T) fueron los autores de los goles para sellar el 3 a 1 final, con una anotación de penal y otra de jugada.

Cristian Jiménez se alzó como el jugador más destacado del partido. El defensor de Municipal fue importante por convertir 1 gol.

John Méndez fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Municipal marcó 1 gol.

El técnico de Municipal, Mario Acevedo, propuso una formación 3-4-3 con Braulio Linares en el arco; José Mena, Carlos Estrada y Aubrey David en la línea defensiva; Rudy Barrientos, Yunior Pérez, John Méndez y César Archila en el medio; y Yasnier Matos, José Martínez y Eddie Hernández en el ataque.

Por su parte, el equipo de Fabricio Benítez salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor y Facundo González en defensa; Kener Lemus, Christian Ojeda y Gabriel Arce en la mitad de cancha; y Esteban Garcia, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez en la delantera.

El árbitro Sergio Reyna Möller fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Manuel Felipe Carrera.

En la siguiente fecha Municipal se enfrentará de visitante ante Guastatoya, mientras que Mixco jugará de local frente a Marquense.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 16 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 16 unidades y está en el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Municipal

45′ 2T – Salió Eddie Hernández por Cristian Jiménez

77′ 2T – Salieron José Martínez por Davis Contreras y Rudy Barrientos por Jefry Bantes

83′ 2T – Salió Yasnier Matos por Yorman Baltazar

87′ 2T – Salió John Méndez por Mathius Gaitán

Amonestados en Municipal:

5′ 1T José Mena y 27′ 1T Yunior Pérez

Cambios en Mixco

48′ 2T – Salió Facundo González por Nixson Flores

61′ 2T – Salieron Christian Ojeda por Yonathan Pozuelos y Esteban Garcia por José Bolaños

74′ 2T – Salió Kennedy Rocha por Esnaydi Zúñiga

Amonestado en Mixco: