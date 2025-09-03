Municipal logró dar vuelta el marcador y vencer 3-1 a Mixco

Cristian Jiménez se alzó como el jugador más destacado del partido. El defensor de Municipal fue importante por convertir 1 gol.
John Méndez fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Municipal marcó 1 gol.
El técnico de Municipal, Mario Acevedo, propuso una formación 3-4-3 con Braulio Linares en el arco; José Mena, Carlos Estrada y Aubrey David en la línea defensiva; Rudy Barrientos, Yunior Pérez, John Méndez y César Archila en el medio; y Yasnier Matos, José Martínez y Eddie Hernández en el ataque.
Por su parte, el equipo de Fabricio Benítez salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor y Facundo González en defensa; Kener Lemus, Christian Ojeda y Gabriel Arce en la mitad de cancha; y Esteban Garcia, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez en la delantera.
El árbitro Sergio Reyna Möller fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Manuel Felipe Carrera.
En la siguiente fecha Municipal se enfrentará de visitante ante Guastatoya, mientras que Mixco jugará de local frente a Marquense.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 16 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 16 unidades y está en el segundo lugar en el torneo.
Cambios en Municipal
- 45′ 2T – Salió Eddie Hernández por Cristian Jiménez
- 77′ 2T – Salieron José Martínez por Davis Contreras y Rudy Barrientos por Jefry Bantes
- 83′ 2T – Salió Yasnier Matos por Yorman Baltazar
- 87′ 2T – Salió John Méndez por Mathius Gaitán
Amonestados en Municipal:
- 5′ 1T José Mena y 27′ 1T Yunior Pérez
Cambios en Mixco
- 48′ 2T – Salió Facundo González por Nixson Flores
- 61′ 2T – Salieron Christian Ojeda por Yonathan Pozuelos y Esteban Garcia por José Bolaños
- 74′ 2T – Salió Kennedy Rocha por Esnaydi Zúñiga
Amonestado en Mixco:
- 29′ 1T Kevin Moscoso