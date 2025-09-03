Marquense vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Marquense recibe el próximo sábado 6 de septiembre a Mictlán por la fecha 8 del Apertura, a partir de las 20:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Así llegan Marquense y Mictlán

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense cayó 1 a 3 ante Xelajú en el Mario Camposeco. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Mictlán logró empatar 0-0 ante Municipal. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 30 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Torneo Clausura 2017, y Mictlán fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el octavo puesto con 8 puntos (2 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (1 PG – 4 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 16 7 5 1 1 5 2 Aurora FC 14 7 4 2 1 4 3 Antigua GFC 13 7 4 1 2 5 8 Marquense 8 7 2 2 3 -4 9 Mictlán 7 7 1 4 2 -2

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 9: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 9: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Horario Marquense y Mictlán, según país