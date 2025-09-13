Aurora rescata un empate agónico ante Xelajú en Quetzaltenango

En un partido vibrante disputado en el estadio Mario Camposeco, Aurora FC logró rescatar un empate 2-2 en el último minuto frente a Xelajú Mario Camposeco, resultado que mantiene a los capitalinos en la parte alta de la tabla y deja a los altense con un sabor amargo tras dejar escapar la victoria en casa.

El juego comenzó con gran intensidad y rápidamente los “chivos” se adelantaron en el marcador. Kevin Ruiz abrió el marcador al minuto 13, desatando la euforia de la afición local. Sin embargo, la respuesta de Aurora fue inmediata, y al minuto 20, Daniel Bajan puso el 1-1 con una definición certera que devolvió la paridad al encuentro.

El partido se tornó parejo, con llegadas para ambos conjuntos, aunque Xelajú se mostró más insistente en la ofensiva. Esa presión se tradujo en el segundo tanto cuando al minuto 62, Pedro Federico Báez convirtió un penal que significó el 2-1 parcial para los quetzaltecos.

Con la ventaja en sus manos, los dirigidos por Xelajú intentaron controlar el ritmo del partido, pero Aurora no bajó los brazos y se lanzó con todo en los minutos finales en busca del empate. La insistencia tendría su recompensa en el tiempo de reposición.

Cuando todo parecía definido, al minuto 90+3 apareció Diego Ruiz Golón para marcar el gol del empate con un remate agónico que silenció a gran parte de la afición altense y desató la alegría de los aurinegros, que nunca dejaron de luchar.

El resultado deja a Aurora FC en el tercer lugar con 18 puntos, confirmando su buena campaña en lo que va del torneo, aunque con la sensación de que pudo haber sumado más. Para Xelajú, el empate significa quedarse en la quinta casilla con 12 unidades, desperdiciando la oportunidad de acercarse más a los puestos de privilegio.

Ambos equipos mostraron un gran nivel competitivo en un duelo que reflejó la paridad del campeonato y que volvió a demostrar que cada jornada es clave para los objetivos de clasificación. La pelea por los primeros puestos sigue abierta y tanto Xelajú como Aurora apuntan a ser protagonistas en lo que resta del torneo.