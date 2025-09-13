Roberto Hernández pone su continuidad a disposición de la directiva, tras la derrota ante Antigua

El técnico mexicano Roberto Hernández dio la cara luego de la derrota en casa frente a Comunicaciones, resultado que significó la cuarta caída consecutiva para su equipo en el Torneo Apertura 2025. Con apenas 8 puntos en nueve jornadas, el club se ubica en la décima posición de la tabla general, muy lejos de los objetivos trazados al inicio del campeonato.

“Estamos mal, sin duda que estamos mal, y estamos bien conscientes de la situación que estamos viviendo”, reconoció el estratega en conferencia de prensa. Hernández admitió que los resultados negativos han afectado la confianza y seguridad de sus dirigidos, lo que ha complicado el rendimiento dentro del terreno de juego.

El entrenador aceptó plenamente su responsabilidad por el mal momento. “Estoy consciente de que soy el máximo responsable de esta situación. No he dado la respuesta que se esperaba. La directiva siempre toma las decisiones desde que lo traen a uno, y yo estoy a disposición de ellos”, señaló, dejando claro que su continuidad depende de la dirigencia.

Pese a la racha adversa, Hernández sostuvo que aún hay margen para revertir el panorama. “Pareciera que no tenemos salida, pero hay salida, sin duda. Nos quedan partidos por jugar, nos quedan partidos de local. Sé que la afición está enojada, nosotros también lo estamos, pero creemos que podemos sacar esto adelante”, aseguró.

El técnico también hizo autocrítica sobre su gestión en el vestuario. Reconoció que no ha logrado consolidar un grupo sólido ni transmitir de forma clara su idea de juego. “Desde mi perspectiva, no he sido tan claro con los jugadores. Hemos sido muy irregulares. El esfuerzo está, pero no el entendimiento dentro del campo”, explicó.

Sobre el ambiente en el plantel, Hernández destacó el compromiso de sus jugadores, aunque insistió en que el rendimiento no ha sido el esperado. “No recrimino la entrega, porque el esfuerzo está. Lo que nos falta es amalgamar un verdadero equipo dentro del terreno de juego, y eso no lo hemos conseguido”, añadió.

El entrenador mexicano dejó en manos de la directiva cualquier decisión sobre su futuro, aunque aseguró que mientras tenga el respaldo, no bajará los brazos. “Hoy estoy yo, no sé el día de mañana qué pueda suceder, pero mientras tenga tiempo soy terco, voy a seguir insistiendo y buscando la posibilidad de mejorar”, comentó.

Con esta nueva derrota, el club suma apenas ocho puntos y se mantiene en la parte baja de la clasificación. El reto inmediato para Hernández y sus dirigidos será cortar la mala racha en las próximas jornadas, donde la presión de la afición y los resultados se convierten en factores determinantes para definir el rumbo del equipo.