Xelajú vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

El juego entre Xelajú y Aurora FC se disputará el próximo sábado 13 de septiembre por la fecha 9 del Apertura, a partir de las 21:00 horas en el estadio Mario Camposeco.

Así llegan Xelajú y Aurora FC

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú busca levantarse de su derrota ante Achuapa en el Estadio Municipal Manuel Ariza. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 11 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Aurora FC derrotó 1-0 a Malacateco. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 empate. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 4 en su arco.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 11 puntos (3 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (5 PG – 2 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Aurora FC 17 8 5 2 1 5 2 Antigua GFC 16 8 5 1 2 7 3 Municipal 16 8 4 4 0 5 4 Mixco 16 8 5 1 2 3 6 Xelajú 11 8 3 2 3 2

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Horario Xelajú y Aurora FC, según país