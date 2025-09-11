Xelajú vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

Así llegan Xelajú y Aurora FC
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura
Xelajú busca levantarse de su derrota ante Achuapa en el Estadio Municipal Manuel Ariza. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 11 goles marcados y con 8 en su arco.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
En la jornada anterior, Aurora FC derrotó 1-0 a Malacateco. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 empate. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 4 en su arco.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 11 puntos (3 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (5 PG – 2 PE – 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Aurora FC
|17
|8
|5
|2
|1
|5
|2
|Antigua GFC
|16
|8
|5
|1
|2
|7
|3
|Municipal
|16
|8
|4
|4
|0
|5
|4
|Mixco
|16
|8
|5
|1
|2
|3
|6
|Xelajú
|11
|8
|3
|2
|3
|2
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Horario Xelajú y Aurora FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 00:00 horas
- Colombia y Perú: 22:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
- Venezuela: 23:00 horas