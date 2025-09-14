Municipal golea en Guastatoya y sube al segundo lugar del torneo

El cierre de la jornada 9 del Torneo Apertura dejó una actuación sólida de Municipal, que se impuso 3-0 en su visita al estadio David Cordón Hichos frente a un Deportivo Guastatoya que continúa sin conocer la victoria en el campeonato. Los rojos aprovecharon el mal momento del rival para sumar tres puntos vitales que los colocan en la pelea por la cima de la tabla.

Desde el arranque, los dirigidos por Mario Acevedo mostraron su intención de dominar el encuentro. Incluso, en los primeros minutos, los capitalinos celebraron un gol que fue invalidado por posición adelantada. Sin embargo, la presión constante mantuvo a Guastatoya replegado en su propio campo.

La insistencia de los visitantes tuvo premio al minuto 40, cuando Pedro Altán aprovechó una buena jugada colectiva para abrir el marcador y darle a Municipal la ventaja antes del descanso. El tanto golpeó anímicamente a Guastatoya, que no encontraba respuestas en ataque.

En la segunda mitad, Municipal mantuvo el control del partido y no tardó en ampliar la diferencia. José Martínez, con precisión frente al arco, convirtió el 2-0 al minuto 57, encaminando a los rojos hacia una victoria cómoda en condición de visita.

Guastatoya intentó reaccionar, pero la falta de contundencia y los errores en la zaga hicieron que el partido se les escapara de las manos. El equipo oriental, último en la tabla, mostró poco peso ofensivo y sigue sin poder sumar de a tres en lo que va del torneo.

El golpe definitivo llegó al minuto 75 con la anotación de Cristian “Cheka” Hernández, quien selló el 3-0 tras un contragolpe bien ejecutado. Con ese tanto, Municipal cerró una actuación contundente y dejó sin opciones a los locales.

Con este triunfo, los rojos alcanzan los 19 puntos, igualando a Antigua GFC en lo más alto, aunque ocupan el segundo puesto por diferencia de goles. La victoria refuerza sus aspiraciones al título y confirma el buen momento que atraviesa el plantel.

Por su parte, Guastatoya continúa sumido en una crisis de resultados. Después de nueve jornadas, acumula apenas un punto y sigue en el fondo de la clasificación, siendo el único equipo que todavía no ha ganado en el torneo. La presión sobre el equipo y su cuerpo técnico crece con cada fecha que pasa sin triunfos.