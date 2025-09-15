Lester Martínez arriba a Guatemala y asegura que no descarta enfrentar a Terence Crawford en el futuro

El boxeador guatemalteco arribó en medio de aplausos de numerosos compatriotas que le brindaron una cálida bienvenida, tras el empate por decisión dividida contra Mbilli.

Martínez agradeció el cariño del público, mientras algunos se le acercaban para abrazarlo y otros para pedirle un autógrafo, a lo cual siempre accedió con alegría.

“Me siento contento por la actuación. Empatar con un campeón mundial cuando no eres el favorito sabe a triunfo”, indicó, y destacó que durante la pelea en Las Vegas vio muchas banderas de Guatemala, lo cual le hizo sentirse feliz.

Sobre su futuro profesional, aseguró que descansará unos días y aprovechará para compartir con su familia, tras varios meses de intenso entrenamiento para llegar en óptimas condiciones a la pelea del sábado.

“Me hubiera encantado ganarle a Mbilli y dedicarle el triunfo a Guatemala y a todos los que confían en mí, pero el empate es un buen resultado que se logra gracias al equipo”, afirmó al valorar el trabajo del entrenador Héctor Arriola.

Al ser consultado sobre si le gustaría enfrentar a Terence Crawford, quien venció a Saúl “Canelo” Álvarez, expresó: “¿Por qué no, si está en el camino? Yo quiero ser campeón mundial y la gente lo sabe. Si él tiene los títulos, me tengo que enfrentar con él”.

Martínez recibió el respaldo de la gente. Al concluir su diálogo con los medios, permaneció junto a las familias que llegaron a recibirlo. Firmó numerosos autógrafos e incluso envió mensajes alentando a los niños a portarse bien y a esforzarse en sus estudios.