Cinco frases de Lester Martínez que marcaron la experiencia contra el francés Christian Mbilli

Deporte Nacional

Lester Martínez resumió lo vivido el sábado por la noche contra Christian Mbilli en una serie de frases, entre ellas: “Vamos a ser campeones mundiales”.

Lester Martínez boxeador guatemalteco

El boxeador guatemalteco consiguió un resultado histórico al empatar por decisión dividida ante Mbilli, en una pelea llena de emoción y de alto nivel.

Fue la pelea número 20 en la carrera profesional de Martínez, quien mantuvo su invicto con un registro de 19 triunfos y un empate.

Un día después del combate, el guatemalteco compartió un video en el que expresó a sus seguidores sus impresiones sobre una de las mejores noches de su carrera.

En el mensaje, Martínez aseguró sentirse bien, aunque un poco adolorido como consecuencia de la pelea, pero en buen estado de salud.

Frases de Lester Martínez tras la pelea

  1. “Estoy bien, un poco lastimado, pero espero que Mbilli también lo esté.”
  2.  “En comparación con otras veces, estoy bien. Un poco adolorido, pero con buena salud.”
  3.  “Lo que se vivió la anoche del sábado fue algo que la gente no se esperaba; levantamos al público.”
  4. “No ganamos el título, pero tampoco perdimos. Quería ganar el cinturón, pero conseguimos muchas cosas más.”
  5. “Lester Martínez empieza a sonar a nivel mundial y vamos a ser campeones mundiales.”

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

