Cinco frases de Lester Martínez que marcaron la experiencia contra el francés Christian Mbilli

El boxeador guatemalteco consiguió un resultado histórico al empatar por decisión dividida ante Mbilli, en una pelea llena de emoción y de alto nivel.

Fue la pelea número 20 en la carrera profesional de Martínez, quien mantuvo su invicto con un registro de 19 triunfos y un empate.

Un día después del combate, el guatemalteco compartió un video en el que expresó a sus seguidores sus impresiones sobre una de las mejores noches de su carrera.

En el mensaje, Martínez aseguró sentirse bien, aunque un poco adolorido como consecuencia de la pelea, pero en buen estado de salud.

Frases de Lester Martínez tras la pelea