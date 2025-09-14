Héroes deportivos de Guatemala brillan en el fin de semana patrio

El deporte guatemalteco vive días históricos gracias a las actuaciones de tres figuras que han puesto en alto el nombre del país en distintas disciplinas: Sergio Chumil en el ciclismo, Lester Martínez en el boxeo y Esaú Diéguez como entrenador de élite en el pugilismo mundial. Sus logros recientes confirman que Guatemala tiene representantes de gran nivel en el escenario internacional.

En el ciclismo, Sergio Geovani Chumil hizo historia al convertirse en el primer guatemalteco en terminar la Vuelta a España, una de las tres grandes del calendario mundial. El pedalista del Burgos-BH completó con éxito más de 3,000 kilómetros, mostrando entrega y resiliencia en cada etapa. Además, fue el mejor latinoamericano en la exigente jornada 20 con final en la Bola del Mundo, consolidando su nombre entre los aficionados del ciclismo.

La hazaña de Chumil no solo es un hito personal, sino un ejemplo para nuevas generaciones de ciclistas guatemaltecos que sueñan con competir en las grandes vueltas. Su posición final en la clasificación general, 69, lo convierte en pionero de un camino que ahora queda abierto para el ciclismo nacional.

Por otra parte, en el boxeo, Lester Martínez continúa su ascendente carrera profesional manteniendo su invicto. El pasado sábado 13 de septiembre, el guatemalteco empató por decisión dividida ante el francés Cristian Mbilli en un combate de alto nivel. El resultado lo deja con un registro de 19 victorias, 16 de ellas por nocaut, y un empate, consolidándose como una de las grandes promesas del boxeo latinoamericano.

Martínez, apodado “El Orgullo de Guatemala”, ya había hecho historia como campeón Latino del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), y ahora reafirma su condición de referente en la categoría supermediana, donde comparte ranking con figuras de talla mundial como Saúl “Canelo” Álvarez.

En esa misma disciplina, Guatemala también tiene un motivo de orgullo con Esaú Diéguez, entrenador originario de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, quien forma parte del equipo técnico de Terence Crawford. El estadounidense derrotó a Canelo Álvarez para convertirse en campeón indiscutido del peso supermediano, con Diéguez como pieza clave en la preparación del nuevo monarca mundial.

La presencia de Diéguez en la esquina de Crawford, así como en peleas de Lester Martínez, confirma la huella guatemalteca en la élite del boxeo mundial. Su trabajo como formador y estratega demuestra que el talento nacional también brilla fuera del ring.

Estos tres nombres —Chumil, Martínez y Diéguez— representan la cara actual del deporte guatemalteco a nivel internacional. Sus logros recientes son un recordatorio de que con disciplina, esfuerzo y talento, Guatemala puede estar presente en la élite del ciclismo y el boxeo, dos deportes que en los últimos días han mostrado al mundo la bandera azul y blanco en lo más alto.