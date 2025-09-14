Lester Martínez mantiene su invicto: Así queda el historial desde su debut en el boxeo profesional

El boxeador guatemalteco Lester Martínez continúa escribiendo su nombre en la historia del deporte nacional tras su reciente empate por decisión unánime frente al francés Christian Mbilli, en una de las peleas más importantes de su carrera. Con este resultado, el chapín mantiene su récord invicto desde su debut profesional, consolidándose como uno de los grandes referentes del boxeo centroamericano.

Martínez, nacido en Petén en 1995, suma actualmente 19 victorias, 0 derrotas y 1 empate, un registro que refleja su constancia y capacidad para competir al más alto nivel. De sus 19 triunfos, 16 han sido por la vía del nocaut, lo que lo coloca como un peleador de gran pegada y con proyección internacional.

Su debut profesional quedó marcado en la memoria del deporte guatemalteco, cuando en abril de 2019 venció por nocaut al excampeón mundial Ricardo “El Matador” Mayorga en la Ciudad de Guatemala, un resultado que le abrió las puertas al escenario internacional.

Desde entonces, el petenero ha forjado un camino sólido, acumulando títulos y victorias que lo han llevado a convertirse en el primer guatemalteco en integrar el Top 10 del ranking mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC). Su crecimiento lo ha puesto en la conversación junto a figuras de talla mundial como Saúl “Canelo” Álvarez.

El empate contra Mbilli demostró que Martínez puede competir ante rivales de gran exigencia. Pese a no haber sumado una nueva victoria, su rendimiento fue aplaudido y dejó en claro que su talento y disciplina lo mantienen en la élite del boxeo.

Además, el resultado le permite conservar la condición de invicto, una característica que se ha vuelto símbolo de orgullo para Guatemala. Cada pelea de Lester genera expectativa en los aficionados nacionales, quienes sueñan con verlo alcanzar el objetivo máximo: convertirse en el primer campeón mundial de boxeo para el país.

Christian Mbilli vs Lester Martinez was a war - who do you think won ❓#CaneloCrawford live on Netflix NOW l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason 🥊 pic.twitter.com/UBrGbgY7O0 — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

Con apenas 29 años, el futuro de Martínez luce prometedor. Su récord impecable, su capacidad de definición y su mentalidad competitiva lo consolidan como una de las grandes cartas latinoamericanas en el boxeo internacional.

Guatemala sigue de cerca el camino de su representante más ilustre en los cuadriláteros, con la ilusión de que pronto se cumpla la frase que el propio Lester repite en cada campamento: “Vamos a cambiar la historia de Guatemala”.