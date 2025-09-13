Lester Martínez firma un empate por decisión dividida en su pelea ante Chistian Mbilli

El boxeo guatemalteco vivió una noche intensa con la presentación de Lester Martínez, quien protagonizó una pelea memorable que terminó en empate por decisión dividida en las tarjetas de los jueces. El chapín dejó todo en el cuadrilátero y demostró que está a la altura de los grandes escenarios internacionales.

Durante todos los rounds, Martínez mostró carácter, valentía y un boxeo sólido que mantuvo en vilo a la afición. Si bien la victoria no llegó, el empate deja claro que Guatemala cuenta con un peleador que puede competir al máximo nivel y que todavía tiene mucho por ofrecer.

Los jueces dieron su veredicto tras un combate parejo, en el que ninguno de los dos boxeadores logró imponerse con claridad. La decisión dividida refleja la intensidad del duelo, donde cada golpe fue determinante y cada round se disputó con un ritmo electrizante.

Lester, consciente de lo que significaba esta oportunidad, nunca bajó los brazos. El guatemalteco conectó combinaciones de gran calidad y mostró un físico trabajado para aguantar la exigencia de un pleito de esta magnitud.

Aunque el resultado final no fue la victoria soñada, el empate mantiene intacta la ilusión de ver a Martínez alcanzar el objetivo de convertirse en el primer campeón mundial de Guatemala. El chapín sabe que este es solo un paso más en un camino que todavía tiene capítulos por escribirse.

El público reconoció su entrega y el pundonor con el que representó a Guatemala, aplaudiendo de pie el esfuerzo que dejó sobre el ring. Martínez se marcha con la frente en alto y con la certeza de que su nombre seguirá sonando en el boxeo internacional.

El empate, más que un desenlace amargo, se convierte en una plataforma que lo impulsa a seguir trabajando y buscando nuevas oportunidades. Lester ha demostrado que puede codearse con los mejores y que el sueño de la corona mundialista sigue vivo para el boxeo guatemalteco.