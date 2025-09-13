¿Quién es Lester Martínez? El boxeador guatemalteco que pone en alto el nombre de Guatemala

Lester Martínez, nacido el 17 de octubre de 1995 en Petén, Guatemala, se ha consolidado como una de las figuras deportivas más importantes del país en los últimos años. Conocido como “El Orgullo de Guatemala”, el pugilista ha alcanzado logros históricos que lo posicionan como un referente en el boxeo mundial y un símbolo de inspiración para la región centroamericana.

Martínez se ha convertido en el primer guatemalteco en ingresar al Top 10 del ranking mundial de la categoría supermediano, un hito que lo coloca junto a grandes exponentes del boxeo internacional, incluyendo al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez. Este logro no solo marca un precedente para Guatemala, sino también para todo Centroamérica, ya que es el único representante de la región en ese selecto grupo.

Su carrera profesional destaca por mantener un récord invicto, con una importante cantidad de triunfos conseguidos por la vía del nocaut. Esa contundencia sobre el cuadrilátero lo ha catapultado rápidamente dentro de la élite mundial, consolidando su nombre en las listas de las principales organizaciones del boxeo internacional.

Uno de sus mayores hitos llegó al conquistar el título Latino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), una hazaña que abrió un nuevo capítulo en la historia del boxeo guatemalteco. Con esta victoria, Lester no solo aseguró un cinturón de prestigio, sino que también ratificó su capacidad de competir al más alto nivel.

Su éxito como profesional se suma a una destacada trayectoria amateur, en la que brilló al ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018. Esa presea acabó con una sequía de 68 años sin que Guatemala lograra subir a lo más alto del podio en el boxeo regional, confirmando desde entonces su potencial de grandeza.

A lo largo de su carrera, Lester Martínez ha sido visto como un embajador deportivo del país, llevando en cada combate la bandera azul y blanco con orgullo. Sus logros han inspirado a miles de jóvenes guatemaltecos a soñar con una carrera en el deporte y a creer en la posibilidad de alcanzar la cima a nivel internacional.

El camino de Martínez no ha estado exento de sacrificios, disciplina y entrenamientos exigentes, elementos que lo han llevado a forjar una mentalidad ganadora. Con cada pelea, el guatemalteco demuestra que posee la técnica, fuerza y determinación necesarias para enfrentar a los mejores del mundo.

A sus 29 años, “El Orgullo de Guatemala” sigue escribiendo su historia dentro del boxeo profesional, con la mira puesta en conquistar títulos mundiales y seguir abriendo puertas para los pugilistas de su país. Con su ascenso imparable, Lester Martínez ha puesto a Guatemala en el mapa del boxeo internacional y continúa representando la esperanza y el orgullo de una nación.