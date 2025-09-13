Lester Martínez vs Christian Mbilli: ¿Quién ganará según la IA la gran pelea en Las Vegas?

El Allegiant Stadium de Las Vegas se vestirá de gala este sábado 13 de septiembre con una cartelera histórica encabezada por Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, pero con un sabor especial para Guatemala. El petenero Lester Martínez subirá al cuadrilátero en la pelea coestelar frente al francés Christian Mbilli, un choque que enfrenta dos invictos con hambre de gloria mundial.

Para Martínez será la noche más importante de su carrera profesional. Desde su debut en 2019 contra el veterano Ricardo Mayorga, el guatemalteco ha construido un camino perfecto de 19 victorias, 16 de ellas por la vía del nocaut. Su ascenso lo ha colocado dentro del top 10 mundial y como número dos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), solo detrás de Canelo. Con 29 años, llega a este combate tras una preparación de élite, que incluyó entrenamientos junto al propio Crawford.

En la otra esquina estará Christian Mbilli, mejor conocido como “La Pantera Asesina”. El francés de origen camerunés tiene un récord más abultado: 28 triunfos, de los cuales 23 llegaron por nocaut. Se ha convertido en uno de los boxeadores más temidos de la división supermediana gracias a su poder demoledor, aunque algunos especialistas señalan que su defensa aún tiene puntos débiles. Desde 2021 ostenta el título Continental de las Américas del CMB, cinturón que ha defendido en nueve ocasiones.

El combate promete ser una auténtica batalla de estilos. Martínez se caracteriza por su orden, inteligencia y capacidad de resistencia, además de una pegada que ha sabido definir peleas en momentos clave. Mbilli, por su parte, suele apostar al desgaste del rival con un ritmo alto y golpes de poder, buscando siempre terminar por nocaut antes de los doce asaltos.

Las estadísticas favorecen al francés. Con más peleas, más nocauts y mayor exposición internacional, Mbilli parte como ligero favorito en los pronósticos. Su experiencia en grandes escenarios le da ventaja en un evento que será seguido por millones de espectadores.

Sin embargo, Lester no llega como víctima. Su condición de invicto, su hambre de triunfo y su preparación al lado de figuras de talla mundial lo convierten en un contendiente capaz de sorprender. La clave para el guatemalteco estará en resistir los primeros asaltos, imponer su orden en el ring y aprovechar los descuidos defensivos de su oponente.

#Portada



¡Buenos días!



Lester Martínez está listo para enfrentarse hoy al francés Christian Mbillien en el Allegiant Stadium en Las Vegas. pic.twitter.com/RtEUlt2QUP — Deportes_PL (@tododeportes_pl) September 13, 2025

De acuerdo con los datos y tendencias previas, la IA proyecta que Christian Mbilli tiene un 60% de probabilidades de imponerse en este combate, principalmente por su mayor poder de nocaut y experiencia. No obstante, Lester Martínez mantiene un 40% de opciones reales de dar la sorpresa, especialmente si logra alargar la pelea y forzar a su rival a cometer errores.

El resultado será definido sobre el ring, pero lo cierto es que el duelo marcará un antes y un después para el boxeo guatemalteco. Pase lo que pase, Lester Martínez ya ha escrito su nombre en la historia al llegar a una noche que lo coloca frente a los mejores del mundo.