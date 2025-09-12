Lester Martínez y Christian Mbilli cumplen con el pesaje y encienden la expectativa de la pelea

Este viernes 12 de septiembre, en la antesala de una de las veladas más esperadas del año en el Allegiant Stadium de Las Vegas, se llevó a cabo la ceremonia oficial de pesaje entre el guatemalteco Lester Martínez y el francés Christian Mbilli.

Ambos pugilistas cumplieron con el requisito reglamentario de las 168 libras, categoría supermediana, algo que dejo entrever su disciplina y compromiso en llegar en las mejores condiciones al combate.

El ambiente durante el pesaje fue electrizante, donde tanto Martínez como su contrincante mostraron, serenidad y mucha concentración por lo que se están disputando.

Lester Martínez subió a la báscula con determinación y serenidad, marcando un peso exacto de 167 libras, al igual que su rival Mbilli. Este resultado confirma que ambos están en óptimas condiciones físicas para enfrentarse en el cuadrilátero este sábado 13 de septiembre.

La ceremonia no solo fue un trámite técnico, sino también un momento simbólico para Lester, quien se presenta por primera vez en un escenario de talla mundial como compartiendo cartelera con figuras de la actualidad del boxeo como Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford.

Con el pesaje superado sin contratiempos, todo está listo para que Martínez y Mbilli se enfrenten en una batalla que promete intensidad, técnica y emoción. Lester buscará mantener su invicto y demostrar que su lugar en esta velada histórica no es casualidad, sino fruto de años de esfuerzo y disciplina.

Martínez buscará una victoria más tras la conseguida el pasado 22 de marzo cuando derroto al estadounidense Joeshon James por la via del nocaut siendo su último combate de este año.

La velada está programada para que dé inicio a las 20:00 horas y se podrá ver al guatemalteco por Netflix.

