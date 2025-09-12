¿Cuándo pelea Lester Martínez? Detalles del combate contra el francés Christian Mbilli

El petenero Lester Martínez vuelve a subir al cuadrilátero, esta vez para enfrentarse al francés Christian Mbilli en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Este combate forma parte de la cartelera del esperado evento protagonizado por el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, uno de los boxeadores más reconocidos a nivel mundial, quien se medirá ante el estadounidense Terence Crawford.

Para Martínez, esta es una oportunidad de oro compartir escenario con figuras de talla mundial y pelear el mismo día que lo haga el “Canelo” Álvarez, lo coloca bajo los reflectores del boxeo internacional a Lester.

A sus 29 años, el pugilista guatemalteco se mantiene invicto con un impresionante récord de 19 victoria, 16 de ellas siendo por nocaut, y ha logrado conquistar cinco títulos en distintas categorías.

¿Por qué no había subido al Ring Lester Martínez?

Lester Martínez tenía previsto subir al ring desde el pasado 12 de junio; sin embargo, debido a problemas de salud con una inflamación en el nervio occipital que le provoca intensos dolores de cabeza, tuvo que cancelar su pelea también con el francés Pierre Dibombe.

¿Cuándo fue su última pelea y cómo le fue?

La última pelea de Lester Martínez fue el pasado 22 de marzo cuando se enfrentó al estadounidense Joeshon James en la pelea estelar de la velada, cuando lo derrotó en el cuarto asalto por medio de nocaut, pelea que se realizó en California y que se había pospuesto en dos ocasiones.

¿Cuándo es la pelea de Lester Martínez?

La esperada pelea del boxeador guatemalteco Lester Martínez será este sábado 13 de septiembre. La velada tiene previsto iniciar a las 20:00 horas, por lo que Martínez saltaría al cuadrilátero entre las 20:30 y las 21:30 horas, aproximadamente, y se podría ver en Netflix.

El combate contra Christian Mbilli representa uno de los mayores desafíos en sus más de cinco años de carrera profesional para Lester Martínez, ya que se encuentra en la antesala del evento principal de la noche.