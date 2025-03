Lester Martínez agradece el apoyo tras su victoria y ya piensa en lo que viene

Luego de su contundente victoria por nocaut ante Joeshon James, el boxeador guatemalteco Lester Martínez compartió un mensaje de agradecimiento y reflexión a través de sus redes sociales. En sus historias de Instagram, el púgil petenero habló sobre la emoción vivida en el ring, el apoyo del público y el esfuerzo que hay detrás de cada pelea.

Martínez, quien continúa con su invicto en el boxeo profesional, destacó la gran atmósfera que se vivió durante la pelea y la satisfacción que siente tras una preparación ardua.

“Aquí más tranquilo, se está pasando la adrenalina y la euforia, pero ya está doliendo el cuerpo. Lo de anoche, el lugar, el público, la gente, se agradece, una locura. Me logré tomar un par de fotos con los paisanos”, expresó el guatemalteco.

El campeón nacional también aprovechó para agradecer a su familia, amigos, entrenadores y patrocinadores, quienes han sido un pilar fundamental en su carrera.

“Siempre agradecer a mi familia, a los patrocinadores, a la gente. Lo que se vivió anoche fue espectacular. Mis amigos, mis entrenadores y yo estamos muy contentos. Todo esto es un trabajo en conjunto, una preparación en conjunto. Lo que uno saca en el ring es la preparación”, mencionó Martínez.

🚨MARTINEZ STOPS JAMES



Lester Martinez scores two huge knockdowns on the way to a 4th Round stoppage win over Joeshon James



Huge statement from the unbeaten Super Middleweight Contender pic.twitter.com/rL88DG8z7V