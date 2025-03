Lester Martínez mantiene su invicto y noquea a Joeshon James en el cuarto round

El boxeador guatemalteco Lester Martínez sigue imparable en su carrera profesional tras vencer por nocaut en el cuarto asalto a Joeshon James, en un combate donde defendió con éxito su título supermedio y sumó un nuevo triunfo a su impecable trayectoria.

Martínez, quien llegaba a esta pelea con un récord impresionante, suma ahora 16 nocauts en 19 victorias y continúa consolidándose como una de las grandes figuras del boxeo guatemalteco. Su contundente victoria ante James refuerza su posición en la división y lo acerca a retos aún más importantes en su carrera.

Desde el primer asalto, Lester Martínez impuso su ritmo y mostró superioridad sobre su rival. Con una estrategia bien definida, el guatemalteco controló la distancia y castigó con golpes certeros a Joeshon James, quien trató de resistir la ofensiva, pero poco a poco fue cediendo terreno.

El desenlace del combate llegó en el cuarto round, cuando Martínez encontró el espacio perfecto para conectar una combinación demoledora que dejó sin respuesta a James, obligando al árbitro a detener la pelea y decretar la victoria por nocaut.

Con este triunfo, Lester Martínez no solo mantiene su récord perfecto, sino que además ratifica su dominio en la categoría supermedio, demostrando que está listo para enfrentar desafíos aún más grandes en el boxeo internacional.

El guatemalteco ha demostrado una evolución constante en su estilo de pelea, combinando potencia, velocidad y precisión, lo que lo ha llevado a convertirse en un serio contendiente para peleas de alto nivel en el futuro cercano.

Lester Martinez with a 4th ROUND STOPPAGE‼️😳 pic.twitter.com/am3LgTWwzs

Tras esta victoria, Martínez sigue escalando en el ranking de su categoría y su nombre comienza a sonar cada vez más fuerte en el mundo del boxeo profesional. Su próximo objetivo podría ser un combate ante un rival de mayor jerarquía, lo que le permitiría acercarse a una posible oportunidad por un título mundial.

Con su invicto intacto y un estilo demoledor, Lester Martínez se consolida como el mejor boxeador guatemalteco del momento, y su futuro en el ring promete grandes emociones para los aficionados del boxeo.

This ringside angle of Lester Martinez dropping Joeshon James is cold 🥶 pic.twitter.com/9vymclGZrQ