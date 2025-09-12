Léster Martínez promete: “Nos llevaremos el título” | Día, hora y dónde ver la pelea contra Mbilli

El sueño que comenzó el 6 de abril del 2019, con su debut profesional contra el nicaragüense Ricardo Mayorga, tiene hoy a Léster Martínez a las puertas de uno de sus más grandes objetivos: pelear en la meca del boxeo, Las Vegas, en Estados Unidos.



Tras seis años inmerso en uno de los deportes de mayor exigencia, en el que ha exhibido destacadas actuaciones y conquistado títulos a escala mundial, este sábado 13 de septiembre vivirá la noche más esperada de su carrera: enfrentará al francés Christian Mbilli en el Allegiant Stadium, ante más de 65 mil espectadores, en la pelea coestelar entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford.

El pugilista guatemalteco se ha preparado con intensidad, luego de superar una inflamación en el nervio occipital que lo obligó a cancelar la pelea contra Pierre Hubert Dibombe, prevista para el 12 de julio último.



Bajo la dirección de los entrenadores guatemaltecos Esaú Diéguez y Héctor Arriola, Martínez tuvo la oportunidad de entrenar junto a Crawford para llegar en óptimas condiciones a su combate contra Mbilli, el mayor desafío en su vigésimo enfrentamiento como profesional.



"Me siento muy contento de poder llegar a esta pelea, para la que me he preparado de la mejor manera. Esperamos obtener la victoria por la que hemos trabajado", declaró Martínez a un medio estadounidense.

Cara a cara



Martínez y Mbilli ejecutaron un entrenamiento ante medios de comunicación, y ahí mostraron sus habilidades. Ayer sostuvieron su primer careo en la conferencia de prensa, donde también estuvieron presentes los demás púgiles que participarán en la gran velada boxística.

"Pelear con un boxeador de la talla de Mbilli es una gran oportunidad para que más personas conozcan a Léster Martínez. Voy a aprovecharla al máximo, lo daremos todo y el título nos lo llevaremos a Guatemala", afirmó el petenero.





Actualmente, Christian Mbilli es el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, por lo que Léster Martínez buscará la hazaña de arrebatarle el cinturón al francés, pues esto le abriría la posibilidad de ser el retador del ganador entre el Canelo Álvarez y Crawford.



Esta tarde tendrá lugar la sesión de pesaje, ceremonia que marcará la antesala de la jornada de boxeo prevista para mañana en el estadio de los Raiders de la NFL.

Martínez vs Mbilli