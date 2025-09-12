Léster Martínez promete: “Nos llevaremos el título” | Día, hora y dónde ver la pelea contra Mbilli

Deporte Nacional

Léster Martínez promete: “Nos llevaremos el título” | Día, hora y dónde ver la pelea contra Mbilli

El invicto petenero enfrentará este sábado 13 de septiembre al francés Christian Mbilli en Las Vegas en una pelea clave que será la coestelar del Canelo Álvarez vs. Terence Crawford.

|

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 11: WBC super middleweight interim champion Christian Mbilli (L) and Lester Martinez face off during a news conference at T-Mobile Arena on September 11, 2025 in Las Vegas, Nevada. Dana White looks on at center. The undefeated boxers are scheduled to fight on the Canelo Alvarez-Terence Crawford undercard on September 13, 2025, at Allegiant Stadium in Las Vegas. Steve Marcus/Getty Images/AFP (Photo by Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El francés Chirstian Mbilli y el guatemalteco Lester Martinez en el primer careo ante de enfrentarse el sábado 13 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: AFP).

El sueño que comenzó el 6 de abril del 2019, con su debut profesional contra el nicaragüense Ricardo Mayorga, tiene hoy a Léster Martínez a las puertas de uno de sus más grandes objetivos: pelear en la meca del boxeo, Las Vegas, en Estados Unidos.


Tras seis años inmerso en uno de los deportes de mayor exigencia, en el que ha exhibido destacadas actuaciones y conquistado títulos a escala mundial, este sábado 13 de septiembre vivirá la noche más esperada de su carrera: enfrentará al francés Christian Mbilli en el Allegiant Stadium, ante más de 65 mil espectadores, en la pelea coestelar entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford.

El pugilista guatemalteco se ha preparado con intensidad, luego de superar una inflamación en el nervio occipital que lo obligó a cancelar la pelea contra Pierre Hubert Dibombe, prevista para el 12 de julio último.


Bajo la dirección de los entrenadores guatemaltecos Esaú Diéguez y Héctor Arriola, Martínez tuvo la oportunidad de entrenar junto a Crawford para llegar en óptimas condiciones a su combate contra Mbilli, el mayor desafío en su vigésimo enfrentamiento como profesional.

LECTURAS RELACIONADAS

El guatemalteco hizo vibrar a los aficionados del boxeo.

Lester Martínez peleará contra Christian Mbilli en Las Vegas como antesala de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

El boxeador guatemalteco Lester Martnez se report listo para enfrentar el prximo viernes al colombiano Rubn Angulo, en una velada que se realizar en el Parque de la Industria, zona 9. Fotografa. Prensa Libre. Erick Avila. 21/02/2024

De la angustia a la esperanza: Lester Martínez habla sobre su recuperación y futuro en el boxeo


"Me siento muy contento de poder llegar a esta pelea, para la que me he preparado de la mejor manera. Esperamos obtener la victoria por la que hemos trabajado", declaró Martínez a un medio estadounidense.

Cara a cara


Martínez y Mbilli ejecutaron un entrenamiento ante medios de comunicación, y ahí mostraron sus habilidades. Ayer sostuvieron su primer careo en la conferencia de prensa, donde también estuvieron presentes los demás púgiles que participarán en la gran velada boxística.

"Pelear con un boxeador de la talla de Mbilli es una gran oportunidad para que más personas conozcan a Léster Martínez. Voy a aprovecharla al máximo, lo daremos todo y el título nos lo llevaremos a Guatemala", afirmó el petenero.



Actualmente, Christian Mbilli es el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, por lo que Léster Martínez buscará la hazaña de arrebatarle el cinturón al francés, pues esto le abriría la posibilidad de ser el retador del ganador entre el Canelo Álvarez y Crawford.


Esta tarde tendrá lugar la sesión de pesaje, ceremonia que marcará la antesala de la jornada de boxeo prevista para mañana en el estadio de los Raiders de la NFL.

Martínez vs Mbilli

  • Día: Sábado 13 de septiembre 2025
  • Lugar: Allegiant Stadium, Las Vegas
  • Hora: La velada inicia desde las 20 hora
  • Transmisión: Netflix

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Lee más artículos de Douglas Suruy

ARCHIVADO EN:

Boxeo Canelo Álvarez Christian Mbilli Deporte Nacional Lester Martínez 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS