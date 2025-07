De la angustia a la esperanza: Lester Martínez habla sobre su recuperación y futuro en el boxeo

Lester Martínez, el destacado boxeador guatemalteco, confesó los momentos de dolor y angustia que vivió durante su preparación para la pelea con el francés Pierre Hubert Dibombe, que estaba programada para este sábado 12 de julio.

Martínez, quien se encuentra en Tampa, Florida (Estados Unidos), ya inició su tratamiento de recuperación luego de someterse a una serie de exámenes médicos para determinar el origen de las migrañas que le impedían entrenar con normalidad.

El diagnóstico fue una inflamación en el nervio occipital, lo que lo mantendrá alejado de los cuadriláteros por al menos dos semanas. Su objetivo, sin embargo, sigue firme: poner en alto el nombre de Guatemala y defender pronto su título WBA Latino en la categoría de peso supermediano.

El petenero ha manifestado su compromiso con la recuperación, siguiendo las indicaciones de su equipo médico, entrenadores y promotores para estar listo en septiembre, cuando espera concretar una nueva pelea.

Momentos de incertidumbre

Durante su campamento de preparación, Lester convivió con los malestares físicos por varios días. A pesar de sentir fuertes dolores de cabeza, intentó seguir adelante con sus entrenamientos y sesiones de sparring.

El equipo técnico, al notar que no estaba al cien por ciento, junto con los promotores del evento, decidieron cancelar la pelea, priorizando su salud. Esto le generó dudas e inseguridad, incluso temor de no volver a pelear.

“En este deporte tener dolores de cabeza, náuseas muy fuertes, no es normal y por eso decidimos no pelear. Tuve dolores de cabeza en el entrenamiento todos los días haciendo sparring, y hace un par de días tuve una gripe muy fuerte. Este no era el momento para mi próxima pelea”, confesó Lester a través de sus redes sociales.

Los médicos le dieron esperanza

El pugilista también reveló que emocionalmente se encontraba muy afectado, al pensar en el público, su rival e incluso en la posibilidad de no volver a subirse a un ring.

Sin embargo, los exámenes médicos, especialmente el doctor Raúl Valdesuso, le devolvieron la esperanza. Uno de los especialistas que atiende su caso le explicó que la inflamación del nervio occipital es completamente tratable mediante rehabilitación, pero al no haber recibido tratamiento previo no había tenido mejoría.

“Estoy muy contento con la noticia porque voy a seguir boxeando. Lo vamos a hacer con fe, por el bien de los demás, por el bien de nosotros, con fe, y que tu fe sea más grande que tus miedos. Yo estoy muy contento”, expresó con emoción.

Compromiso máximo

Si todo sigue su curso y la recuperación avanza bien, Lester Martínez podría volver a entrenar en dos semanas. La posibilidad de regresar al ring en septiembre dependerá también de encontrar un rival de peso que le permita defender su título.

“Vienen grandes cosas, más complicadas, más difíciles, más comprometedoras, pero aquí estamos para hacer eso y ganar las próximas peleas. Llevar el nombre de Guatemala a lo más alto, como ya lo han hecho los medallistas olímpicos”, manifestó el pugilista.

Martínez agradeció el apoyo a los guatemaltecos, a los que habían comprado su boleto para poder verlo y que lo motivan desde las gradas, así también a su familia, patrocinadores y equipos y prometió que regresa más fuerte.