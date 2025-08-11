Lester Martínez peleará contra Christian Mbilli en Las Vegas como antesala de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

El Allegiant Stadium, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, será el escenario donde el boxeador guatemalteco Lester Martínez disputará su pelea número 20 como profesional el próximo 13 de septiembre.

Será uno de los sueños cumplidos para Martínez, ya que por primera vez peleará en la llamada catedral del boxeo mundial, frente al francés Christian Mbilli.

El combate será coestelar de la velada que tendrá como protagonistas al campeón de los pesos supermedianos, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, y al estadounidense Terence Crawford.

“Estamos contentos de llegar a este evento y que Lester sea el coestelar. Es el premio al trabajo de muchos años para uno de los grandes prospectos del boxeo de Guatemala”, afirmó Héctor Arriola, entrenador de Martínez.

Arriola trabaja junto a Martínez desde hace 15 años y ha visto la evolución del boxeador petenero desde que lo descubrió.

“En lo personal, esta noticia me llena de emoción, ya que a Lester lo descubrimos en una captación de talentos cuando apenas tenía 12 años y hoy es una realidad verlo consagrarse”, expresó Arriola.

La pelea entre Martínez y Mbilli estaba programada para el 12 de julio, pero fue cancelada porque el petenero sufrió quebrantos de salud y tuvo que superar una inflamación en el nervio occipital, que le provocaba fuertes dolores de cabeza.

“Gracias a Dios Lester se ha recuperado; aun así, no ha dejado de recibir sus chequeos, ya que su salud es prioridad. Puedo decir que está estable y entrenando con normalidad. Actualmente se entrena en la altura de Colorado y está previsto que días antes finalice su preparación en Las Vegas”, comentó.

Duelo de invictos

Será una de las peleas más exigentes para Lester Martínez, pues enfrentará un duelo de invictos. El francés MBillitiene 10 combates más que el guatemalteco y un récord de 29-0. Mientras que Martínez está 19-0. El boxeador europeo es tercero en el ranquin mundial del peso supermediano y Martínez actualmente se posiciona 12, según el registro de BoxRec.

“Esta pelea se venía planeando desde hace tiempo. Ambos están invictos y son los más cercanos contendientes que podría tener Canelo Álvarez. Lester está muy contento, ya que esta es una de las grandes oportunidades por las que ha trabajado y, si todo marcha bien, muy pronto podría concretarse otra”, indicó Arriola.

Si obtiene un buen resultado, Martínez podría convertirse en uno de los retadores de Álvarez. “Pero lo primero es esta pelea, y habrá que afrontarla con responsabilidad para obtener el resultado que tanto deseamos”, añadió.

Ante millones de espectadores

La pelea entre Álvarez y Crawford captará la atención mundial y Lester Martínez no pasará desapercibido. Estará frente a más de 70 mil espectadores en el estadio de los Raiders de la NFL y ante quienes sigan la velada por Netflix.

“Lester estará ante los ojos del mundo, ya que la pelea estelar captará mucha atención, no solo para los presentes en el lugar, sino también para quienes la sigan en la plataforma de Netflix. Millones de personas podrán verlo junto a Mbilli, en la antesala del combate estelar”, concluyó Arriola.

Es de resaltar que, Lester Martínez, ha venido entrenándose a la par de Terence Crawford, por lo que se espera que el guatemalteco llegue en un buen nivel para defender su invicto de 19-0.