El Salvador confirma que el partido ante Guatemala se jugará en el estadio Cuscatlán

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) ha emitido un comunicado oficial en el que informa sobre un importante cambio en la sede de los próximos encuentros eliminatorios de la Selecta en su camino a la Copa del Mundo del proximo año a jugarse en Norteamerica.

Inicialmente, se tenía previsto que los partidos correspondientes a la tercera y cuarta jornada cuando El Salvador reciba la visita de Panamá y Guatemaala de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputaran en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González. Sin embargo, este jueves 11 de septiembre se confirmó que ambos encuentros se llevarán a cabo en el Estadio Cuscatlán.



En el comunicado, el INDES expresó lo siguiente: “Queremos anunciar que, tras una variedad de gestiones y atendiendo el clamor popular, hemos logrado que los juegos de eliminatorias de Concacaf de nuestra selección mayor de fútbol, rumbo a la Copa del Mundo 2026, correspondientes a los próximos encuentros (10 vs. Panamá y 14 vs. Guatemala), se realicen en el Estadio Cuscatlán". Comienza diciendo el comunicado

Asimismo inidico " Queremos agradecer enormemente a Guns N' Roses, así como a la empresa StarTicket, por acceder a la petición de liberar la responsabilidad de realizar en el Estadio Cuscatlán el concierto programado para el 4 de octubre. Este espectáculo se llevará a cabo en nuestro país ese mismo día y bajo las mismas condiciones, pero en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González".

Para terminar el comunicado indica: "Agradecemos profundamente a la Comisión de Regularización de la FESFUT por todos los esfuerzos realizados ante Concacaf para alcanzar este objetivo. Hacemos un llamado a la afición salvadoreña a estar pendientes de los canales oficiales para adquirir sus boletos para los partidos ante Panamá y Guatemala en el Coloso de Monserrat, y así apoyar con fuerza a nuestra Azul en su camino mundialista”.

Los encuentros son:

Jornada 3: El Salvador vs. Panamá – viernes 10 de octubre

Jornada 4: El Salvador vs. Guatemala – martes- 14 de octubre

Cabe mencionar que El Salvador, Guatemala, Panamá y Surinam están ubicados en el grupo A de las eliminatorias, donde buscan quedarse con el primer lugar y así poder clasificar de forma directa a la próxima cita mundialista o bien quedarse con el puesto de uno de los mejores segundos lugares que da acceso al repechaje intercontinental del próximo año.