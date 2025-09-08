El Salvador tropieza en casa contra Surinam y aprieta el grupo A en la eliminatoria mundialista de Concacaf

La selección de Surinam logró una importante victoria sobre El Salvador en las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Con este resultado, los Suriboys se colocan de forma preliminar como líderes del grupo A, con cuatro puntos, mientras que los salvadoreños suman tres, a la espera de lo que ocurra en el partido entre Guatemala y Panamá.

El encuentro inició con pie derecho para Surinam, ya que Radinio Balker abrió el marcador a los 12 minutos del partido, disputado en el estadio Cuscatlán.

El juego se mantuvo disputado, y Surinam aprovechó su velocidad para generar ocasiones de gol. El conjunto salvadoreño, por su parte, no se quedó atrás y buscó espacios con pases en profundidad.

En el minuto 73, el partido se empató tras un gol en propia portería de Anfernee Dijksteel. Sin embargo, Surinam reaccionó rápido y, con una anotación de Dhoraso Klas al minuto 81, sentenció el resultado.

Suriname secures the 3 points 💪 pic.twitter.com/sM1iWeBPOC — Concacaf (@Concacaf) September 9, 2025

Ahora, Surinam se mantiene como líder en solitario del grupo A, a menos que Panamá logre una victoria contra la Bicolor.

