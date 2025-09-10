Seleccionados nacionales se incorporan a sus equipos para disputar el Torneo Apertura 2025

Seleccionados nacionales se incorporan a sus equipos para disputar el Torneo Apertura 2025

Después de la doble fecha de la eliminatoria por Concacaf al Mundial 2026, los jugadores de la Selección Nacional retornaron este miércoles a sus respectivos clubes.

Jugadores de Municipal, José Morales y Jonathan Franco

José Morales y Jonathan Franco posan en el estadi Manuel Felipe Carrera. (Foto Cortesía Municipal)

Los seleccionados nacionales se reincorporaron ayer a sus respectivos equipos para encarar la novena jornada del Torneo Apertura 2025, que dará inicio mañana con el partido entre Deportivo Malacateco y Cobán Imperial.

El cuadro escarlata compartió imágenes del trabajo de José Morales, Jonathan Franco, Kenderson Navarro, Pedro Altán, Rodrigo Saravia y Rudy Muñoz, quienes se pusieron a disposición del cuerpo técnico liderado por el nicaragüense Mario Acevedo.

Situación similar se vivió en los planteles de Antigua GFC, Malacateco y Comunicaciones. En el caso de los albos, deberán dar seguimiento a Stheven Robles, quien sufrió una lesión de tobillo durante el partido entre Guatemala y El Salvador el pasado 4 de septiembre.

Municipal afrontará el compromiso del próximo domingo contra Guastatoya con plantel completo, en busca de mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2025.

Transcurridas ocho jornadas, los rojos marchan en la tercera posición con 16 puntos, los mismos que Antigua GFC, mientras que el líder es Aurora FC, que ha sorprendido con un gran inicio tras su ascenso a Liga Nacional en la temporada anterior.

Por su parte, Guastatoya recibirá a Municipal con la presión de sumar su primera victoria, ya que es el único club que no ha ganado en el certamen y permanece en el fondo de la tabla con apenas un punto, producto del empate frente a Comunicaciones en la tercera jornada.

