Stheven Robles sufre esguince de tobillo, pero viajará a Panamá con la Selección de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala recibió una noticia preocupante en el partido ante El Salvador, luego de que el volante Stheven Robles sufriera una fuerte lesión en los primeros minutos del encuentro disputado en el Cuscatlán.

El jugador tuvo que ser atendido rápidamente tras una dura entrada, lo que generó alarma tanto en el cuerpo técnico como en la afición guatemalteca. En primera instancia, se temía una fractura o una lesión grave de ligamentos que lo dejara fuera del proceso eliminatorio.

Sin embargo, tras los exámenes médicos realizados en las horas posteriores al partido, se confirmó que Robles padece un esguince de grado 2 en el tobillo, sin fractura y sin daño en los ligamentos. Esta noticia, aunque confirma la dolencia, trae alivio al cuerpo técnico de Luis Fernando Tena.

El volante, que es una de las piezas habituales en la estructura del combinado nacional, continuará en recuperación con los fisioterapeutas de la Selección. Su evolución será evaluada día a día, pero se ha decidido que viajará a Panamá con el resto del plantel para el partido de la jornada 2 de la eliminatoria mundialista.

Robles había comenzado el encuentro como titular frente a El Salvador, pero su participación se vio truncada apenas en el inicio del compromiso. La intensidad del duelo dejó esa lamentable acción que obligó a modificar la alineación, un factor que también influyó en el desarrollo del partido.

La noticia de su lesión fue recibida con mensajes de apoyo por parte de sus compañeros y de la afición chapina, que reconoce el esfuerzo y compromiso del jugador con la Azul y Blanco. Robles es considerado un futbolista polivalente que aporta equilibrio tanto en el medio campo como en la recuperación.

El próximo desafío de Guatemala será este lunes 8 de septiembre en el Rommel Fernández ante Panamá, donde la Bicolor buscará recuperar los puntos perdidos en la primera jornada. La presencia de Robles, aunque limitada, será un aporte moral importante para el grupo en un duelo clave.

Por ahora, la Selección Nacional confía en que el volante pueda evolucionar de manera favorable y esté disponible en los próximos encuentros, ya que se avecinan semanas decisivas en el camino rumbo al Mundial 2026.