Óscar Santis, tras la derrota ante El Salvador: “Toca levantarse, ante Panamá debemos recuperar los puntos perdidos”

Óscar Santis dio la cara tras la derrota sufrida por la Selección Nacional ante El Salvador en el arranque de la eliminatoria mundialista y dejó en claro que el grupo ya debe enfocarse en lo que viene. El atacante reconoció que la falta de contundencia pasó factura en el debut, pero aseguró que aún queda mucho camino por recorrer en la competencia.

Santis fue autocrítico al analizar lo sucedido en el encuentro, donde Guatemala dispuso de varias oportunidades claras que no pudo concretar. “Hoy se dieron muchas sorpresas en el fútbol, si no metés las que tenés, después lo lamentás. Nosotros tuvimos tres o cuatro y no las hicimos. Ellos tuvieron una y la aprovecharon”, expresó el futbolista tras el silbatazo final.

El jugador de Antigua GFC señaló que el golpe anímico fue fuerte, pero que la mentalidad del grupo debe ser la de pasar la página rápidamente, ya que el siguiente compromiso ante Panamá está programado para el lunes. “Nada más toca lavarse la cara porque hay que pasar rápido la página. Contra Panamá hay que ir a recuperar los puntos perdidos”, agregó.

Pese al tropiezo, Santis mostró confianza en que la Azul y Blanco puede levantarse en el camino de la clasificación. “La verdad que nada está perdido, apenas es el inicio de todo esto. Tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando y ahora nos toca ir por la victoria”, puntualizó.

El delantero también habló sobre su actuación personal, reconociendo que pudo haber hecho más para ayudar al equipo en un partido donde su aporte ofensivo no se tradujo en goles. “Puse tres o cuatro pelotas, lastimosamente no entraron. Si me preguntan qué me faltó, pues quizá meter una, pero nada más toca darle vuelta a esto y salir adelante”, comentó.

Santis insistió en que la unidad del grupo será clave para recomponer el camino en las siguientes jornadas. “Hoy en día necesitamos de todos. Hay que analizar profundamente lo que pasó esta noche y después creo que la unidad nos va a sacar adelante”, indicó.

El atacante también envió un mensaje a la afición que acompañó al equipo y que terminó con sentimientos de frustración por el resultado. “El país entero confía en nosotros. Estoy agradecido con eso, y lastimosamente hoy les pido una disculpa porque no se logró el resultado. Siempre trato de dar lo mejor y asumir la responsabilidad”, expresó con sinceridad.

Guatemala enfrentará a Panamá en la segunda jornada del grupo A, un duelo clave para mantenerse con opciones de avanzar en la eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. El equipo nacional tendrá pocos días para corregir errores y reencontrarse con el gol, aspecto que resultará vital en su camino clasificatorio.