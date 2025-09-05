Exjugador Byron Pérez: “La derrota contra El Salvador nos deja casi fuera del Mundial”

La Selección de Guatemala comenzó con un duro tropiezo su camino en la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 al caer 0-1 frente a El Salvador, el pasado 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso.

“Estábamos ilusionados con la Selección, había mucha esperanza. Me siento decepcionado, el rendimiento fue malo y la derrota casi nos está dejando fuera de nuestra ilusión de ir al Mundial. Era el partido que había que ganar”, afirmó Pérez, quien lamentó que ahora la situación se complique con la visita a Panamá.

El exdelantero nacional fue claro al señalar que perder en casa es un golpe muy duro en este tipo de competencias: “Ahora hay que ir a Panamá, que es una selección fuerte. Lo veo difícil. Si mucho aspiramos a un empate, pero no sirve de mucho. Perder de local a estas instancias es lo peor”.

Para Pérez, Guatemala mostró serias deficiencias en varios sectores del campo. “El rendimiento de los muchachos fue malo. Faltó carácter, faltó alguien que levantara la voz. Los salvadoreños pegaron y nadie respondió. Además, seguimos sufriendo con las jugadas a balón parado, y así nos marcaron el gol. ¿Dónde estaban los centrales? Nadie fue a buscar la pelota arriba”.

También cuestionó la actuación de los jugadores de ataque: “Rubio Rubín se vio mal de centro delantero, pero tampoco nunca le dieron una pelota. Los punteros fueron los carrileros, y no hubo desborde. Yo era puntero izquierdo y sé lo que significa encarar, pero Santis y Muñoz nunca lo hicieron. Santis solo centraba, pero jamás encaró al defensa. Eso nos restó opciones ofensivas”.

Opinión sobre el arco nacional

El exfutbolista también apuntó contra el guardameta Nicholas Hagen: “No estoy contento con el portero. Hagen jamás va a salir en un tiro de esquina; los balones en el área chica son del portero y él no lo hace. Juega muy metido en el área. Prefiero a Navarro, no es mal portero, pero Hagen tiene ese defecto que nos cuesta caro”.

Finalmente, Pérez pidió al técnico Luis Fernando Tena buscar soluciones inmediatas y levantar el ánimo de los jugadores: “Ahora toca mejorar. Que Tena levante la moral de los muchachos y haga los cambios que tiene que hacer. Hubo jugadores que se vieron mal, pero los que entraron, como Altán y Méndez-Laing, dieron cosas buenas. El equipo necesita ajustes urgentes si queremos aspirar, al menos, al repechaje”.

La derrota frente a El Salvador ha encendido las alarmas en el entorno de la Selección Nacional. Guatemala quedó con un margen mínimo de error y deberá sumar puntos en sus próximas salidas si quiere mantener vivas sus opciones de clasificación al Mundial 2026.