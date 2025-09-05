Nicolás Samayoa: “Nos quedan cinco partidos y no dejo de creer en la selección de Guatemala”

La selección nacional, dirigida por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, no comenzó de la mejor manera esta etapa final de la eliminatoria de la Concacaf, tras perder como local ante su similar de El Salvador, comandada por el estratega colombiano Hernán “Bolillo” Gómez.

En un encuentro marcado por la desconexión, la imprecisión y la falta de claridad durante casi todo el partido, la Azul y Blanco mostró dificultades para dar el último pase, lo que complicó sus aspiraciones de alcanzar el ansiado boleto mundialista.

Tras el juego, uno de los referentes de la selección, Nicolás Samayoa, se refirió a la derrota frente a la Bicolor:

“Nos quedan cinco partidos. Sabemos que va a ser difícil, sí. Tenemos una oportunidad de oro, sí. Pero yo no dejo de creer que podemos clasificar al Mundial. Nos toca ir a sacar un resultado positivo a Panamá, y después tenemos cuatro partidos más para lograr el objetivo”, expresó el defensor.

“Estamos conscientes de que quedamos a deber hoy, y tenemos que ir a sacar un resultado a Panamá, ya sea un empate o una victoria. Este formato, en el que te tocan tres visitas, te obliga a sacar puntos de visita si quieres tener opciones”.

El defensor también se refirió a la caída frente a El Salvador:

“Sabíamos que teníamos que ganar. No fue así. El fútbol es así. Toca darle vuelta a la página. Nosotros somos los últimos que podemos rendirnos. Hemos trabajado demasiado para esto, hemos sacrificado demasiado, y por todo ese esfuerzo seguimos creyendo que es posible. ¿Va a ser más difícil? Sí, va a ser más difícil. Pero tenemos que dar la cara y sacar un resultado en Panamá”.

Ahora, el combinado nacional se enfoca en su próximo compromiso frente al favorito del grupo, Panamá, en el estadio Rommel Fernández, donde buscará un resultado favorable para evitar que la eliminatoria se le complique aún más.