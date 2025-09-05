Así marcha la tabla de posiciones del Grupo A, después de la derrota de Guatemala contra El Salvador

La Bicolor inició su camino en el Grupo A con una dolorosa derrota en el estadio Cementos Progreso, frente a una afición que llegó con la esperanza de celebrar, pero terminó marchándose con rostros de desilusión.

El encuentro se definió con el gol de Harold Osorio al minuto 79, tras un error de marca de Aarón Herrera. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena intentó reaccionar después del golpe, pero no logró encontrar el camino al empate.

El duelo fue muy disputado en el medio campo, bajo la propuesta de El Salvador, y Guatemala no halló las herramientas ofensivas para romper la defensa cuscatleca. Sus principales figuras, Óscar Santis y Ólger Escobar, se vieron apagadas durante gran parte del partido.

Ahora, la Selección Nacional viajará a Panamá para enfrentar al combinado local el próximo 8 de septiembre, mientras que El Salvador recibirá ese mismo día a Surinam.

Así queda la tabla de posiciones del Grupo A

Tras disputarse la primera jornada, El Salvador lidera el Grupo A con tres puntos gracias a su triunfo de visita en Guatemala. Panamá y Surinam ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente, después de empatar sin goles.

Guatemala, en cambio, se ubica en el último lugar sin puntos, lo que la obliga a buscar la victoria frente a Panamá el próximo lunes para mantenerse en la pelea por un boleto directo al Mundial o, al menos, al repechaje.

Con este tropiezo, Guatemala comienza cuesta arriba su camino mundialista y deberá demostrar carácter en su visita a Panamá. El margen de error se reduce desde temprano, y la Bicolor está obligada a reaccionar si quiere mantener viva la ilusión de llegar, por primera vez, a una Copa del Mundo