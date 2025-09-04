Solitario gol le da triunfo 1-0 a El Salvador sobre Guatemala

Durante la fecha 1 del grupo A , El Salvador se llevó una sufrida victoria por 1 a 0 ante Guatemala. Harold Osorio definió el destino del encuentro, en el minuto 34 del segundo tiempo, al convertir su gol para El Salvador.

Harold Osorio se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de El Salvador metió 1 gol.

Bryan Tamacas se destacó por su sólida defensa. El defensa de El Salvador tuvo un buen nivel .

El técnico de Guatemala, Luis Tena, propuso una formación 4-5-1 con Nicholas Hagen en el arco; Aaron Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa y José Morales en la línea defensiva; Stheven Robles, Jonathan Franco, Oscar Santis, Olger Escobar y Rudy Muñoz en el medio; y Rubio Méndez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Hernán Darío Gómez salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Mario González bajo los tres palos; Julio Sibrián, Henry Romero, Jorge Cruz y Diego Flores en defensa; Jefferson Valladares, Darwin Cerén, Mauricio Cerritos y Brayan Landaverde en la mitad de cancha; y Styven Vásquez y Brayan Gil en la delantera.

El árbitro Juan Calderón Pérez fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio Cementos Progreso.

En la siguiente fecha Guatemala se enfrentará de visitante ante Panamá, mientras que El Salvador jugará de local frente a Surinam.

Cambios en Guatemala

26′ 1T – Salió Stheven Robles por Óscar Castellanos

56′ 2T – Salieron Olger Escobar por Pedro Altán y Rudy Muñoz por Arquímides Ordóñez

80′ 2T – Salieron Nicolás Samayoa por Nathaniel Mendez y Oscar Santis por Darwin Lom

Amonestados en Guatemala:

25′ 1T Nicolás Samayoa y 37′ 1T Olger Escobar

Cambios en El Salvador

45′ 2T – Salieron Jefferson Valladares por Bryan Tamacas, Darwin Cerén por Herberth Díaz y Brayan Gil por Nathan Ordaz

62′ 2T – Salió Brayan Landaverde por Harold Osorio

77′ 2T – Salió Mauricio Cerritos por Rafael Tejada

Amonestados en El Salvador: