José Manuel Contreras define el Clásico en Los Ángeles con un golazo de tiro libre

Comunicaciones se quedó con la segunda edición de la Copa Guate Banrural, luego de vencer 0-1 a Municipal en un Clásico disputado en el MBO Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

José Manuel Contreras fue el anotar del único gol del partido. (Foto: Prensa Libre, Banrural)

Comunicaciones se quedó con la segunda edición de la Copa Guate Banrural, luego de vencer 0-1 a Municipal en un Clásico disputado en el MBO Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. El capitán albo, José Manuel Contreras, fue el protagonista al marcar un golazo de tiro libre que terminó decidiendo el encuentro.

El tanto cayó al minuto 35, cuando Contreras se perfiló para ejecutar un balón detenido desde las afueras del área. Con un derechazo preciso y cargado de potencia, el volante nacional venció al guardameta escarlata, Braulio Linares, que nada pudo hacer para evitar la anotación.

El Clásico tuvo un ambiente cargado de emociones dentro y fuera de la cancha, con la afición guatemalteca residente en Estados Unidos apoyando a ambos equipos. Sin embargo, en el campo el partido se tornó intenso y con muchos roces entre jugadores.

Una de las acciones más lamentadas en el primer tiempo fue la lesión de Juan Blanco, jugador de Comunicaciones, quien tuvo que abandonar el campo al minuto 28, encendiendo las alarmas en el plantel albo.

La tensión del duelo también se reflejó en las expulsiones. Municipal terminó con dos hombres menos tras las tarjetas rojas mostradas a César Archila y Cristian Jiménez. En el caso de Comunicaciones, Brian Martínez también vio la tarjeta roja, dejando a su equipo con diez jugadores.

Con la ventaja en el marcador, Comunicaciones logró controlar los tiempos del partido y resistió los intentos de Municipal, que pese a buscar el empate no encontró la claridad para superar el orden defensivo de los cremas.

Comunicaciones jugaron un duelo amistoso en Estados Unidos. (Foto: Prensa Libre, Banrural

Este triunfo le permitió a Comunicaciones tomar revancha de lo ocurrido en la primera edición de la Copa Guate Banrural, en la que había sido Municipal el ganador. En esta ocasión, el equipo albo celebró en territorio estadounidense ante su afición.

El Clásico chapín en Los Ángeles no solo dejó un ganador, sino que reafirmó la trascendencia de este duelo histórico que trasciende fronteras, con dos de los equipos más grandes de Guatemala llevando su rivalidad a escenarios internacionales.

