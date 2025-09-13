¿Quién es Christian Mbilli? el rival de Lester Martínez en Las Vegas

El boxeo guatemalteco vivirá una noche histórica en Las Vegas con la presencia de Lester Martínez, quien enfrentará al invicto Christian Mbilli, un peleador que ha ganado reconocimiento internacional bajo el apodo de “La Pantera Asesina”.

Mbilli-Assomo nació en 1995 en Yaoundé, Camerún, pero se trasladó a Francia junto a su familia en 2006. Allí desarrolló su carrera deportiva y posteriormente obtuvo la nacionalidad francesa, país que representa en el cuadrilátero. Su primera gran experiencia internacional llegó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde compitió en la categoría de los supermedianos, aunque quedó fuera en la tercera ronda sin poder aspirar a medalla.

Ese mismo traspié lo motivó a dar el salto al profesionalismo en 2017. Desde entonces, Mbilli ha construido un impresionante récord invicto de 28 victorias, de las cuales 23 han sido por la vía del nocaut. Su pegada demoledora lo ha convertido en uno de los nombres más temidos de la división de los supermedianos a nivel mundial.

En 2021, Mbilli alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al conquistar el título Continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Ronny Landaeta. Desde ese momento, ha defendido con éxito el cinturón en nueve ocasiones, consolidándose como uno de los referentes de su categoría.

El estilo del francés se caracteriza por una gran agresividad ofensiva y resistencia física dentro del ring. Su fortaleza y espíritu de combate le han permitido imponerse a rivales de distinta talla, aunque los especialistas también coinciden en señalar que su defensa es uno de los aspectos más vulnerables de su boxeo.

A pesar de esa falencia, su capacidad de noquear lo ha posicionado como un peleador de enorme proyección. Incluso, figuras del boxeo como el reconocido promotor Bob Arum ya han puesto la mirada en él, pensando en futuros combates de alto nivel frente a boxeadores de renombre mundial.

Fireworks written all over! #CaneloCrawford



🇨🇦 Christian Mbilli vs Lester Martinez 🇬🇹



SATURDAY | @Netflix | Main 9pmET pic.twitter.com/N9yro0g6f7 — UFC Canada (@UFC_CA) September 12, 2025

Para Lester Martínez, enfrentar a Mbilli representa uno de los retos más exigentes de su carrera. El guatemalteco se topará con un rival invicto, de gran experiencia internacional y con la motivación de mantenerse en la élite de los supermedianos.

El duelo promete ser de alto voltaje, con un Mbilli que buscará imponer su poder de puños desde los primeros asaltos y un Lester decidido a escribir un nuevo capítulo en la historia del boxeo guatemalteco en la ciudad más emblemática de este deporte.