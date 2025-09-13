Lester Martínez en la previa de la pelea: “Guatemala tendrá a su primer campeón del mundo”

Deporte Nacional

Lester Martínez en la previa de la pelea: “Guatemala tendrá a su primer campeón del mundo”

El boxeo guatemalteco está a las puertas de escribir un capítulo histórico. Lester Martínez se encuentra listo para disputar la pelea más importante de su carrera, en la que tendrá la posibilidad de convertirse en el primer campeón mundial de Guatemala.

|

Lester Martínez ha recibido atención médica y su salud es estable, por lo que se espera que pronto pueda volver al cuadrilátero. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

El boxeo guatemalteco está a las puertas de escribir un capítulo histórico. Lester Martínez se encuentra listo para disputar la pelea más importante de su carrera, en la que tendrá la posibilidad de convertirse en el primer campeón mundial de Guatemala, un objetivo que ha marcado toda su trayectoria.

Vamos a cambiar la historia de Guatemala, voy a ser el primer campeón mundial”, aseguró Martínez en la previa del combate, reflejando la confianza y la fe que lo han acompañado en estas semanas de intensa preparación.

El pugilista nacional enfrentará este reto tras largas jornadas de sacrificio físico y mental, acompañado de un equipo que ha trabajado para que llegue en la mejor forma al cuadrilátero. El propio Lester reconoció que el camino no ha sido fácil, pero que cada gota de sudor representa una motivación más para alcanzar la gloria.

LECTURAS RELACIONADAS

Lester Martínez se mantiene invicto en su carrera. (Foto Prensa Libre: AFP).

¿Quién es Lester Martínez? El boxeador guatemalteco que pone en alto el nombre de su país

Christian Mbilli y Lester Martínez protagonizarán una de las peleas más emocionantes del año. (Foto: Prensa Libre, El ring).

Lester Martínez vs Christian Mbilli: ¿Quién ganará según la IA la gran pelea en Las Vegas?

“Han sido muchas semanas de sacrificio y tengo fe que vamos a ganar”, agregó el guatemalteco, quien ha recibido muestras de apoyo desde distintos rincones del país, donde la afición se ha volcado con la esperanza de ver a un compatriota en lo más alto del boxeo mundial.

La pelea no solo representa una oportunidad deportiva para Lester, sino también una ocasión para inspirar a futuras generaciones que buscan en el deporte una vía de superación. El chapín entiende la magnitud de este compromiso y está decidido a demostrar que Guatemala puede tener un campeón de talla mundial.

Consciente del rival que tendrá enfrente, Martínez no se deja intimidar. Su enfoque se centra en ejecutar la estrategia diseñada con su equipo y mantener la fortaleza mental en los momentos más duros del combate.

El boxeo guatemalteco nunca había estado tan cerca de alcanzar la cima. Ahora, todo un país estará expectante, con la ilusión puesta en los puños de Lester Martínez, quien promete dejarlo todo en el ring y, de lograr la victoria, marcar un antes y un después en la historia deportiva nacional.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Boxeo Deporte Nacional Deportes Lester Martínez 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS