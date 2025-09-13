Lester Martínez en la previa de la pelea: “Guatemala tendrá a su primer campeón del mundo”

El boxeo guatemalteco está a las puertas de escribir un capítulo histórico. Lester Martínez se encuentra listo para disputar la pelea más importante de su carrera, en la que tendrá la posibilidad de convertirse en el primer campeón mundial de Guatemala, un objetivo que ha marcado toda su trayectoria.

“Vamos a cambiar la historia de Guatemala, voy a ser el primer campeón mundial”, aseguró Martínez en la previa del combate, reflejando la confianza y la fe que lo han acompañado en estas semanas de intensa preparación.

El pugilista nacional enfrentará este reto tras largas jornadas de sacrificio físico y mental, acompañado de un equipo que ha trabajado para que llegue en la mejor forma al cuadrilátero. El propio Lester reconoció que el camino no ha sido fácil, pero que cada gota de sudor representa una motivación más para alcanzar la gloria.

“Han sido muchas semanas de sacrificio y tengo fe que vamos a ganar”, agregó el guatemalteco, quien ha recibido muestras de apoyo desde distintos rincones del país, donde la afición se ha volcado con la esperanza de ver a un compatriota en lo más alto del boxeo mundial.

La pelea no solo representa una oportunidad deportiva para Lester, sino también una ocasión para inspirar a futuras generaciones que buscan en el deporte una vía de superación. El chapín entiende la magnitud de este compromiso y está decidido a demostrar que Guatemala puede tener un campeón de talla mundial.

TWO FIGHTS UNTIL CANELO VS. CRAWFORD



WATCH NOW: Christian Mbilli vs. Lester Martinez #CaneloCrawford https://t.co/gHHqS1hy9e pic.twitter.com/aSaiU2pjxV — Netflix (@netflix) September 14, 2025

Consciente del rival que tendrá enfrente, Martínez no se deja intimidar. Su enfoque se centra en ejecutar la estrategia diseñada con su equipo y mantener la fortaleza mental en los momentos más duros del combate.

El boxeo guatemalteco nunca había estado tan cerca de alcanzar la cima. Ahora, todo un país estará expectante, con la ilusión puesta en los puños de Lester Martínez, quien promete dejarlo todo en el ring y, de lograr la victoria, marcar un antes y un después en la historia deportiva nacional.