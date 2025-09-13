¿Cómo quedó la pelea de Lester Martínez ante Christian Mbilli? Estos fueron los puntajes por los jueces

El guatemalteco Lester Martínez protagonizó una noche histórica en el boxeo internacional tras empatar por decisión unánime frente al francés Christian Mbilli, en un combate que mantuvo la emoción hasta el último asalto.

La pelea, que estaba pactada a 10 rounds, dejó un resultado de 96-94 en favor de Mbilli, lo que en las tarjetas globales se tradujo en empate al no haber diferencia decisiva entre los jueces.

El inicio de la contienda mostró a un Mbilli más preciso, llevándose los dos primeros episodios con combinaciones más claras. Sin embargo, Lester respondió con fortaleza en el tercer round, conectando golpes certeros que lo mantuvieron en la pelea desde los primeros compases.

El cuarto episodio volvió a marcar dominio del francés, pero en el quinto apareció la garra chapina: Martínez castigó con una derecha limpia y cerró mejor la vuelta para descontar puntos y acercarse en las tarjetas.

En la segunda mitad del combate, Mbilli se mostró sólido en el sexto y séptimo asalto, aprovechando su alcance y ritmo para incomodar al guatemalteco. Pese a ello, Lester nunca dejó de presionar y en el octavo volvió a sorprender con ataques que hicieron vibrar a los seguidores nacionales.

El noveno round fue nuevamente para Mbilli, pero en el décimo y último asalto, Martínez sacó fuerzas de lo más profundo y terminó mejor la pelea, con golpes que pusieron en aprietos al francés y que le permitieron equilibrar la contienda.

Con el resultado final de, 97-93 por Lester Martínez, 96-94 en favor de Mbilli en las tarjetas y 95-95, el veredicto general fue un empate por decisión unánime, dejando en claro lo parejo del enfrentamiento y el nivel competitivo del chapín frente a un rival de jerarquía internacional.

Para Guatemala, este resultado no significa un tropiezo, sino una confirmación de que Lester Martínez está listo para seguir buscando grandes oportunidades. Su actuación contra Mbilli refuerza la ilusión de verlo pronto en otra pelea mundialista, con la mira puesta en convertirse en el primer campeón del mundo para el país.