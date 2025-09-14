“Unos segundos más y lo tiras”: el encuentro de un aficionado guatemalteco con Lester Martínez luego de su pelea contra Christian Mbilli

El guatemalteco Lester Martínez brilló en el cuadrilátero el 13 de septiembre, durante su combate contra el francés Christian Mbilli, que terminó en empate por decisión dividida de los jueces. Al concluir la pelea, un aficionado se le acercó para expresarle su admiración y le aseguró que “faltaron unos segundos más para tumbarlo”.

La pelea mantuvo en vilo a los seguidores del boxeo durante los diez rounds que definieron el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Martínez mostró un estilo sólido y evidenció su preparación para enfrentar a los grandes del boxeo internacional.

Ante su destacada actuación, un guatemalteco lo interceptó cuando regresaba a su camerino y le dijo: “Lester, Lester, te la rifaste, papá. ¡Pura Guatemala, papá, puro Guatemala!”.

El comentario llamó la atención del boxeador, quien se acercó al aficionado y tomó la bandera de Guatemala que este llevaba. El seguidor le indicó que grabaría un video para el país, mientras Martínez repetía: “Pura la bandera de Guatemala”.

Luego, el petenero le preguntó su nombre. “Emanuel”, respondió el seguidor, a quien el boxeador agradeció su apoyo y saludó con un choque de manos.

Durante el momento, Emanuel le pidió a Martínez firmar la bandera de Guatemala. Mientras conversaban, el aficionado le dijo: “Te la echaste buena” y, enseguida, “unos segundos más y lo tumbas”.

El comentario fue respondido por Martínez con un “yo creo”, confirmando que, de haber tenido más tiempo, habría derrotado a su rival. “Unos minutos más y lo tiras”, repitió Emanuel.

En el video, el aficionado relata que buscó la forma de acercarse al boxeador para expresarle su admiración. Martínez se despidió diciendo: “¡Arriba Guatemala y arriba Petén!”.

Actualmente, Lester Martínez se encuentra entre los diez mejores del mundo y ocupa el segundo puesto en la categoría de peso supermediano (168 libras), una división liderada por el mexicano Canelo Álvarez, quien en su última pelea fue derrotado por el estadounidense Terence Crawford.