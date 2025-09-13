“Eso no era un empate”: Ricardo Arjona reacciona a la pelea del guatemalteco Lester Martínez contra Christian Mbilli

El boxeador guatemalteco Lester Martínez se enfrentó el 13 de septiembre al francés Christian Mbilli en un combate que mantuvo en vilo a los aficionados. La pelea terminó en empate por decisión dividida de los jueces, fallo que el cantautor Ricardo Arjona cuestionó al considerar que Martínez merecía la victoria.

Ricardo Arjona, fanático de diferentes deportes, reaccionó a la decisión de los jueces ante el empate entre Martínez y Mbilli. “Eso no fue un empate”, escribió el cantautor junto a una fotografía del boxeador ante el fallo final del combate.

En la pelea, Lester Martínez demostró el carisma y la disciplina del boxeador, al no dejarse dominar por su contrincante en el cuadrilátero. La actuación de Martínez fue elogiada por Arjona, quien destacó su entrega, profesionalismo y actitud extraordinaria.

La actuación de Martínez demostró que su estilo de boxeo sólido lo ha puesto a la altura de los grandes del boxeo internacional. Su trayectoria lo ha consolidado como un referente del boxeo guatemalteco ante el mundo, lo que llevó a Ricardo Arjona a declararlo un ejemplo para el país.

Fue junto a un video en el que se anuncia el empate entre Lester Martínez y el francés Christian Mbilli, que Ricardo Arjona envió un mensaje al guatemalteco, el cual fue compartido en redes sociales.

“Que Dios bendiga a esta belleza de guatemalteco. Por su entrega, profesionalismo y actitud extraordinaria”, dijo Arjona, para luego señalar que deben existir más como él, ya que es un ejemplo.

El veredicto de los jueces se dio luego de que ninguno de los boxeadores se impusiera ante su rival durante los diez asaltos. En este combate, Martínez buscaba el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En cada actuación, Lester Martínez busca poner en alto el nombre de Guatemala, tal y como lo ha señalado en sus redes sociales: “Orgulloso de portar y representar el azul y blanco de mi bella Guate a donde sea que voy. ¡Guatemala, tu nombre inmortal!”, ha recalcado el boxeador en sus redes sociales.

Actualmente, Lester Martínez se encuentra dentro de los 10 mejores del mundo y es el segundo en la categoría de peso supermediano (168 libras), una división liderada por el mexicano Canelo Álvarez.

*Con información de Miguel Linares.

Con una historia en sus redes sociales, Ricardo Arjona reacciona al veredicto entre el combante de Lester Martínez y el francés Christian Mbilli. (Video Prensa Libre: Cortesía @ricardoarjona)