Ricardo Arjona logra 41 sold out consecutivos y anuncia dos conciertos más en Chile con su gira “Lo que el Seco no dijo”

Con un récord de 32 presentaciones en el Movistar Arena de Santiago, el cantautor guatemalteco volvió a sorprender al agotar, en pocas horas, tres fechas para su gira Lo que el Seco no dijo, que llegará a Chile en junio de 2026.

La venta, que comenzó pasadas las 12 horas, saturó la página oficial de la promotora este 12 de septiembre, donde al menos 80 mil fanáticos intentaron adquirir boletos para sus dos presentaciones anunciadas, destaca Radio Imagina. En pocas horas, se agotaron las entradas, lo que llevó a la apertura de una tercera fecha no prevista inicialmente.

La función del 9 de junio se agotó rápidamente, sumándose a las fechas previas del 5 y 7 de junio. Con esta venta, el cantautor alcanzó los 41 sold out en su nueva gira, que incluye conciertos en Guatemala, Estados Unidos, Argentina y Chile.

Ante esto, el artista anunció mediante una historia en sus redes sociales el sold out de las tres fechas y la apertura de dos nuevas, programadas para el 12 y 13 de junio de 2026, en el mismo recinto. En esos conciertos, miles de seguidores disfrutarán de su nuevo álbum SECO y de sus más grandes éxitos.

Según la página encargada de la venta de boletos, Ricardo Arjona tiene un vínculo especial con Chile, al haber ofrecido 32 conciertos en el Movistar Arena, lo que lo ha consolidado como uno de los artistas más queridos por el público.

“En Chile, la relación con Arjona va más allá de la música; es un vínculo que conmueve el corazón de cada espectador. Sus presentaciones no solo llenan estadios, sino que crean una energía colectiva, palpable en cada nota, en cada aplauso y en cada mirada compartida”, señala la promotora.

Con estas presentaciones, Arjona mantiene su racha de 41 sold out. Entre ellos se incluyen los 23 conciertos de su residencia en Guatemala, que iniciarán el próximo 31 de octubre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

A esto se suman dos fechas en el Madison Square Garden de Nueva York, donde se espera la asistencia de unas 40 mil personas. Otra ciudad estadounidense será Miami, donde se presentará en abril de 2026, en el Kaseya Center, durante tres noches.

Finalmente, el artista arrasó con 10 fechas vendidas en Argentina, donde será recibido por 150 mil espectadores en sus conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, además de los tres sold out alcanzados en Santiago de Chile.

Ricardo Arjona comparte el Sold Out de tres fechas en Santiago de Chile para sus conciertos de Lo que el Seco no dijo de 2026. (Foto Prensa Libre: Tomada de @ricardoarjona)