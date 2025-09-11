Canelo vs. Crawford: fecha, horarios en Latinoamérica y precio de Netflix para ver la pelea

Canelo Álvarez pondrá en juego su cinturón de campeón mundial de peso supermedio (168 libras) ante el estadounidense Terence Crawford, quien subirá de categoría para este combate y buscará mantener su racha de nocauts. La pelea se realizará el próximo sábado 13 de septiembre.

El evento tendrá lugar en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, y será transmitido en vivo por Netflix. La plataforma permitirá a los suscriptores disfrutar de la pelea sin necesidad de realizar un pago adicional por evento.

En esta histórica jornada para el boxeo, Terence Crawford subirá dos divisiones, llevando consigo la confianza de haber logrado 31 nocauts en sus 41 victorias. Se enfrentará a Canelo Álvarez, dos veces campeón del mundo en peso supermedio.

Ambos pugilistas son ampliamente reconocidos por los aficionados al boxeo. Para este combate, Canelo llega con un récord de 63 victorias, dos derrotas y dos empates; mientras que Crawford permanece invicto con 41 triunfos.

Precios de Netflix para ver la pelea entre Canelo y Crawford

Netflix mantiene tres planes de suscripción, que varían en precios y beneficios, como acceso a juegos o número de pantallas simultáneas. Según el sitio oficial, estos son los precios mensuales en Guatemala, Estados Unidos y México:

Guatemala:

Plan básico: Q45.69

Plan estándar: Q68.57

Plan premium: Q95.27

Estados Unidos:

Plan básico: USD 5.99

Plan estándar: USD 8.99

Plan premium: USD 12.49

México:

Plan estándar con anuncios: $119 MXN

Plan estándar: $249 MXN

Plan premium: $329 MXN

Nota: también se puede agregar 1 o 2 miembros adicionales en los planes estándar y premium, por USD 3.99 por cada uno (equivalente a Q30.43 / $73.73 MXN).

Horarios de la pelea en Latinoamérica

El enfrentamiento principal se realizará el próximo 13 de septiembre en Las Vegas. Como antesala, habrá nueve peleas preliminares a partir de las 19 horas de Guatemala.

Según medios internacionales como Infobae, el combate entre Canelo y Crawford podría iniciar alrededor de las 21 horas de Guatemala. Sin embargo, portales como Bola VIP estiman que el combate estelar podría comenzar entre cuatro y cinco horas después del inicio del evento.

Estos son los horarios estimados para el combate principal, según cada país: