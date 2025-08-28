Estrenos de Netflix para septiembre de 2025: películas, series y documentales que se suman al catálogo de la plataforma

El catálogo de la plataforma Netflix es cada vez más amplio y ofrece distintas opciones para toda la familia.

Cada mes, la plataforma de streaming líder mundial en el sector estrena nuevo contenido que permite al usuario escoger entre diversas opciones, que van desde thrillers, comedia, acción y drama, entre otros.

El mes de septiembre estará cargado de nuevos lanzamientos, segundas temporadas, películas y documentales para disfrutar a solas, con amigos o en familia.

Entre las apuestas más fuertes de la plataforma se encuentran la parte 2 de la segunda temporada de Merlina; lo nuevo del creador de La casa de papel, Álex Pina, titulado El refugio atómico; el regreso de Jude Law, entre muchos otros.

Estos son todos los estrenos programados para septiembre de 2025:

3 de septiembre

Merlina (segunda temporada, parte 2)

La segunda parte de la temporada 2 de Merlina retoma el misterio sobrenatural que surge después de los sucesos iniciales. De regreso en la Academia Nunca Más, Merlina debe afrontar nuevos retos, mientras el regreso de Tyler se presenta como una amenaza persistente. Al mismo tiempo, la inestabilidad de sus poderes psíquicos —evidenciada en las lágrimas negras— podría ser la clave para desvelar un conflicto mucho más profundo.

4 de septiembre

Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford

Esta serie documental muestra cómo Canelo Álvarez y Terence Crawford se preparan para el combate de pesos supermedianos, revelando detalles de su entrenamiento y vida personal.

5 de septiembre

Falso amor y venganza

El documental Falso amor y venganza muestra cómo víctimas de fraudes románticos intentan rehacer sus vidas con la ayuda de Cecilie Fjellhøy, blanco del estafador de Tinder, y de la detective privada Brianne Joseph.

Inspector Zende

Según la sinopsis oficial de la plataforma, cuando el asesino en serie Carl Bhojraj escapa de prisión y aparece en Bombay, el decidido inspector Zende acepta la misión de volver a capturar al escurridizo fugitivo.

7 de septiembre

La nobleza de las flores

Esta nueva serie sigue la historia de cómo el intimidante Rintarō conoce a la tierna Kaoruko, mostrando cómo nace una inesperada relación cercana entre ellos. Solo hay un pequeño problema: las escuelas a las que asisten son archienemigas.

8 de septiembre

La venganza de Analía

Según la sinopsis oficial de Netflix, esta serie narra cómo, casi 30 años después del asesinato de su madre, una estratega política ejecuta un elaborado plan para arruinar al candidato presidencial colombiano responsable de su muerte.

Dr. Seuss: Pez Rojo, Pez Azul

Para el entretenimiento infantil, Netflix trae una nueva serie en la que Dos Peces, Pez Rojo y Pez Azul, exploran conceptos opuestos.

9 de septiembre

Jordan Jensen: Take Me With You

En su especial debut de comedia, Jordan Jensen ofrece opiniones sin tapujos sobre las citas, el fracaso en la feminidad, la espiral del TDAH y mucho más.

Beso o muerte

De acuerdo con la sinopsis oficial de la plataforma, un grupo de comediantes se enfrenta en un ardiente drama improvisado, donde deben resistir los avances de sus seductoras coprotagonistas hasta lograr el beso perfecto.

10 de septiembre

Las muertas

Esta serie, basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.

El amor es ciego: Brasil (Una nueva oportunidad)

Esta nueva serie muestra cómo el experimento de las citas llega a Brasil, con solteros locales que buscan el amor verdadero y se comprometen... sin conocer a la otra persona cara a cara.

Nombre artístico: Charlie Sheen

En esta película documental, el actor Charlie Sheen cuenta su historia, en la que narra su deslumbrante ascenso en Hollywood, su caída —que acaparó los titulares de la prensa sensacionalista— y su camino hacia la recuperación.

El amor es ciego: Francia

Bajo la misma premisa que la serie de Brasil, en esta ocasión el reality seguirá a solteros y solteras de Francia que buscan conocer a su alma gemela y casarse; tienen citas y se comprometen sin haberse visto antes.

11 de septiembre

Diario de una chica experta en desastres de amor

Esta comedia seguirá la vida de Amanda, quien, entre noches, encuentros por apps y hombres caóticos, demuestra que las citas no son su fuerte. Pero, aunque medio Malmö ha terminado con ella, no se da por vencida.

Rey Lobo

En esta serie de aventura y fantasía, un plebeyo alcanza la mayoría de edad y descubre que es el último de un largo linaje de hombres lobo… y el legítimo heredero al trono.

Beauty in Black

Beauty in Black sigue la vida de una bailarina exótica, cuya realidad cambia cuando se cruza con la disfuncional familia detrás de un imperio de cosméticos y termina involucrada en una red ilegal.

Academia de Villanos

Esta película narra cómo, cuando una televisión misteriosa la transporta a una escuela de villanos, una empleada de restaurante encuentra un nuevo propósito… y una forma de vengarse de sus enemigos.

12 de septiembre

Ratu Ratu Queens: La serie

La sinopsis oficial de esta serie narra cómo, tras dejar sus hogares en Indonesia, cuatro mujeres forman una inesperada amistad y enfrentan insólitos dilemas mientras exploran la vida en Nueva York.

La Bella y Bester

¿Tuvo algo que ver la renombrada Dra. Nandipha Magudumana en el escape de prisión de Thabo Bester? Esta escalofriante serie documental analiza los enigmáticos lazos que los unen.

Las Maldiciones

Esta serie narra cómo, en un momento crucial de su carrera, la hija de un gobernador desaparece. Dividido entre la ambición y los secretos familiares, deberá elegir: la política o su propia sangre.

Tú y todos los demás

Esta historia sigue la vida de dos amigas desde la adolescencia. Su relación siempre tuvo altibajos, hasta que se distanciaron. Ahora, una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días.

El otro París

Esta película sigue la vida de Dawn, quien cree que participará en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Sin embargo, cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.

13 de septiembre

Canelo vs Crawford

En vivo desde el Allegiant Stadium, en Las Vegas, disfrute del especial de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, quienes se enfrentan en una megapelea por la corona unificada del peso supermediano.

16 de septiembre

Realeza Rebelde: Una insólita historia de amor

Este documental brinda un vistazo exclusivo a la vida de Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett en los días previos a su polémica boda.

17 de septiembre

Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo

Esta serie documental retrata a Barry y Eddie Hearn, padre e hijo, en su intento por impulsar su poderosa compañía de promoción deportiva y llevarla a nuevas alturas.

1670

En esta comedia satírica, un noble excéntrico enfrenta disputas familiares y revueltas campesinas mientras gobierna su pueblo polaco en el año 1670 a su manera: con puro caos.

Next Gen: Chef

En una competencia culinaria realizada en el Culinary Institute of America, 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio.

18 de septiembre

The Ba***ds of Bollywood

En esta serie de alto riesgo, un hombre marginado pero ambicioso y sus amigos exploran el caótico, extraordinario e inestable mundo de Bollywood.

Black Rabbit

Una serie de intriga en la que el dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano regresa a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.

Platónico: Hotel Luna Azul

Una serie que narra cómo, cuando un desconocido seductor con un plan oculto llega al Hotel Luna Azul, dos hermanas —tan desquiciadas como encantadoras— quedan atrapadas entre el caos y el romance.

El mismo día contigo

Atrapada en un bucle temporal, una curadora de museo revive el día en que todo salió mal y debe abrirse camino entre las ruinas de su vida perfecta para recuperar la libertad.

19 de septiembre

El refugio atómico

En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.

El hotel embrujado

Una serie animada en la que, tras heredar un hotel, una madre soltera se muda ahí con el amable fantasma de su hermano y algunos huéspedes exigentes que nunca se van.

Y ella dijo quizás

Desde Hamburgo hasta Estambul: Mavi creció en Alemania, pero en esta película descubre que forma parte de una adinerada dinastía turca y que un mundo de glamur la espera.

22 de septiembre

Blippi va a trabajar

Los más pequeños del hogar disfrutarán cómo Blippi y Meekah emprenden una misión para aprender sobre todo tipo de empleos, desde conducir camiones hasta preparar pizzas.

23 de septiembre

Escenario del crimen cero

En este programa de misterio, los jugadores participan en complejos escenarios como sospechosos o detectives, con el objetivo de revelar la verdad antes que los demás.

Cristela Alonzo: Upper Classy

Un especial de comedia en el que Cristela Alonzo habla sobre cómo vivir la vida al máximo, desde financiar viajes familiares y disponer de dinero para pagos automáticos, hasta redefinir el sueño americano y el cuidado personal.

24 de septiembre

La huésped

Una serie de drama que muestra cómo, mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones.

25 de septiembre

La casa Guinness

Los conflictos alcanzan a la familia Guinness en este drama de Steven Knight (Peaky Blinders), con Anthony Boyle y Louis Partridge como protagonistas.

Alice in Borderland

Una serie de intriga en la que un fanático de los videojuegos y sus dos amigos aparecen en una realidad paralela de Tokio, donde deben superar una serie de sádicos juegos para mantenerse con vida.

Incontrolables

Esta serie narra cómo un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora —tan carismática como peligrosa— no son lo que aparentan.

26 de septiembre

Mantis

Esta película sigue la historia de la Reina, el caos en la sociedad secreta de asesinos a sueldo, y el surgimiento de una nueva generación de sicarios. Cuando caen las antiguas reglas, ¿quién osará dominar las sombras?

Rut y Booz

Esta nueva película llega a la plataforma casi al finalizar el mes y sigue la vida de una talentosa cantante que abandona la escena musical de Atlanta y empieza de cero en un pueblo de Tennessee. Allí encuentra el amor y un nuevo propósito, pero no puede escapar del pasado.

French Lover

En esta película, un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?

30 de septiembre

Earthquake: Joke Telling Business

El mes cierra con risas gracias a un especial de comedia en el que Earthquake lo sacude todo con su humor, desde comentar los escándalos de celebridades hasta opinar sobre el amor.