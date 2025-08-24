“The Chosen”: cuáles son los nuevos episodios disponibles en Netflix y qué se sabe de la temporada 6

The Chosen se ha convertido en una de las series más exitosas de Netflix, tanto en Guatemala como en otros países latinoamericanos.

De acuerdo con la sinopsis oficial, Jesús ingresa a la Ciudad Santa como un rey. Sin embargo, nota que la Casa del Padre se ha transformado en un mercado corrupto, por lo que el sumo sacerdote orquesta una conspiración contra él.

Entretanto, el Mesías actúa rápidamente e interviene en contra de la corrupción religiosa. A lo largo de los distintos episodios, se muestra que Jesús de Nazaret atrae a muchos seguidores, lo que inquieta a las autoridades romanas.

Recientemente, medios internacionales informaron del estreno de los ocho episodios de la temporada 5 de The Chosen en Netflix.

¿Cuáles son los ocho episodios de la temporada 5 de The Chosen en Netflix?

La entrada. Según Netflix, en este capítulo Jesús entra con sus discípulos a Jerusalén, mientras los espías los siguen de cerca. Un castillo de naipes. Aumenta la tensión cuando los discípulos se dan cuenta de que hay espías en la multitud durante las predicaciones. Tribulaciones. Los líderes religiosos se muestran preocupados por la creciente influencia de Jesús en el pueblo. La misma moneda. En este episodio, María Magdalena le pide ayuda a Yussif, según la sinopsis. Por mi culpa. Cuando Caifás conversa con su cuñado sobre el arresto de Jesús, se descubre el significado de la higuera. Reuniones. La noticia de la muerte de Juan turba a Nicodemo, quien aconseja a María Magdalena. El salón de arriba (Parte I). Los discípulos buscan a Jesús para que los oriente, mientras se preparan para el Pésaj. El salón de arriba (Parte II). Al final de la temporada, los discípulos advierten que hay un traidor entre ellos. Entretanto, Pilato enfrenta a Ático por Jesús.

¿Qué se sabe de la temporada 6 de The Chosen?

Según algunos medios internacionales, se prevé que esta temporada se estrene en el 2027. Asimismo, los detalles sobre esta producción se mantienen en reserva, aunque ha trascendido que el elenco ya se encuentra en el rodaje de los episodios de esta sexta entrega, una de las series favoritas de Netflix durante esta temporada.