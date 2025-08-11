Wednesday Addams: ¿Por qué el personaje se llama Merlina y no Miércoles, en Latinoamérica?

Casi tres años después de que la primera temporada de esta serie derivada de La familia Addams se convirtiera en un fenómeno a escala mundial, la huraña y morbosa Merlina está de regreso, dispuesta a originar innumerables memes, fiestas temáticas y desatar una auténtica locura de baile, ya que la producción de Netflix es un éxito inmediato.

La primera temporada de la serie centrada en la hija de La familia Addams, protagonizada por la actriz estadounidense Jenna Ortega y dirigida por el animador Tim Burton, se convirtió en el programa más visto de la programación angloparlante en toda la historia de la plataforma digital de Netflix, por lo que tenía garantizada su renovación.

Por lo cual, aunque solo se han estrenado los primeros cuatro episodios de la segunda temporada, debido a que el resto llegará el miércoles 3 de septiembre, la serie ya fue renovada para una tercera entrega; sin embargo, los fanáticos esperan que pasen menos de tres años para volver a ver a la inexpresiva adolescente y a sus enemigos.

Ante esta situación, los seguidores hispanohablantes de Merlina se han percatado de que el personaje no se llama de la misma manera que en su versión original, considerando que la hija de La familia Addams se llama Wednesday, cuyo nombre se traduce como Miércoles en español, lo que ha desatado la curiosidad en toda la región.

Wednesday Addams: ¿Por qué Merlina y no Miércoles?

De acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, la diferencia en el nombre de Merlina entre el español y el inglés no es un simple truco de la mercadotecnia del programa, sino que presuntamente está ligada de manera directa a la historia y tradición del personaje, creado por el dibujante Charles Addams en 1938.

Desde hace más de ocho décadas, Merlina es uno de los miembros más icónicos de la peculiar y sombría familia Addams. No obstante, la única hija del clan no tenía nombre propio, por lo que fue hasta la adaptación televisiva de 1964 cuando se bautizó oficialmente a cada uno de los integrantes: Morticia, Gómez, Pugsley y Wednesday.

Conforme a lo expuesto por el caricaturista estadounidense Charles Addams, creador de la familia ficticia hace 87 años, el nombre de Wednesday no fue elegido aleatoriamente, ya que se inspiró en un viejo poema infantil inglés que se llamaba de la misma manera que el personaje, en el que describe los rasgos asociados a una niña.

En el poema se menciona que las niñas que nacen el día miércoles están llenas de pesares, por lo que Addams y el productor de la serie de 1964, David Levy, consideraron que esta línea encajaba perfectamente con la personalidad oscura y melancólica del personaje, por lo tanto, decidieron que la hija de la familia se llamaría de esa manera.

A pesar de que el nombre de Wednesday debía traducirse como Miércoles en español, cuando la serie llegó a Latinoamérica en 1973, los traductores optaron por cambiarlo a Merlina, con el objetivo de que sonara mucho más natural y fácil de recordar, “manteniendo un aire misterioso e inquietante”, según la revista estadounidense US Weekly.

Es por esa razón que la serie de Netflix mantiene el nombre original en inglés, para preservar la tradición en la cultura internacional. Sin embargo, en Latinoamérica también se promociona como Merlina, en reconocimiento al cambio realizado hace más de cuatro décadas, debido a que esas adaptaciones eran comunes para llamar a la audiencia.