“Merlina”: cuándo será el estreno de la segunda parte de la temporada 2

La nueva temporada de "Merlina" es la serie que lleva en el primer lugar en la plataforma de Netflix Guatemala. El público se pregunta cuándo llegará la segunda parte de esta temporada.

MADRID, 04/08/2025.-El esperado regreso de 'Wednesday' en una segunda temporada que promete aún mayor espectáculo es la cita cultural imprescindible de esta semana, en la que también saldrán los nuevos álbumes de Jonas Brothes y The Black Keys y se estrenará la secuela de la comedia 'Freaky Friday'. Es la segunda serie más vista de la historia de Netflix, solo superada por 'Squid Game' y ahora la segunda temporada de 'Wednesday' llega con el objetivo de arrebatar el récord a la producción surcoreana. De nuevo con Jenna Ortega (c) como protagonista, en una aventura de la familia Addams que la lleva de vuelta a Nevermore.-EFE/ Netflix © 2025***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

El esperado regreso de Merlina (Wednesday) en una segunda temporada. De nuevo con Jenna Ortega como protagonista, en una aventura de la familia Addams que la lleva de vuelta a Nevermore. (Foto Prensa LIbre: EFE)

El esperado regreso de Merlina (Wednesday) está siendo un éxito. En Guatemala está en el primer lugar de la plataforma. Es la segunda serie más vista de la historia de Netflix, solo superada por El juego del calamar (Squid Game) y ahora la segunda temporada de Merlina llega con el objetivo de arrebatar el récord a la producción surcoreana.

La primera temporada tuvo un momento viral con  la escena de baile de Goo Goo Muck, de The Cramps, y una edición viral ambientada en Bloody Mary de Lady Gaga donde todos recuerdan los movimientos de Merlina.

La primera temporada de Merlina se centró en Morticia (Catherine Zeta-Jones) y Gomez Addams (Luis Guzmán), quienes deciden enviar a su hija gótica a la Academia Nunca Más. En la escuela, conoce a Enid (Emma Myers), a un barista llamado Tyler ( Hunter Doohan ) y a la directora Larissa Weems (Gwendoline Christie). Los problemas surgen con un monstruo que empieza a asesinar a los compañeros de Merlina y ella decide investigar.

Después de ver los primeros cuatro episodios de la segunda temporada el público está en espera del gran final. Esta estrategia la ha utilizado Netflix en los últimos años con sus programas más importantes como Ozark y Stranger Things. Merlina al final dejará en su segunda temporada un total de ocho episodios.

La primera mitad ya está disponible en la plataforma, mientras que la segunda parte se lanzará el próximo 3 de septiembre a las 3 a.m.

Netflix ha anunciado que contará con una tercera entrega de esta serie. Así que vendrán nuevas aventuras de la joven Merlina protagoniza sus aventuras en solitario como una adolescente extraña y sádica.

Con información de EFE.

