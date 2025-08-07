Dean Cain, actor que interpretó a Superman, se une al ICE para reclutar a más agentes

Durante la mañana del pasado miércoles 6 de agosto, el actor estadounidense Dean Cain, quien interpretó al personaje de Superman en la serie de los noventa Lois y Clark: Las nuevas aventuras, reveló en sus redes sociales oficiales que se había unido como un agente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El actor de 59 años, nacido en la ciudad de Mount Clemens, Michigan, encarnó al superhéroe perteneciente al grupo de historietas publicadas por DC Comics entre enero de 1993 y diciembre 1997. Por ende, tras anunciar su nuevo rol como oficial del ICE en sus plataformas digitales, animó a más personas a unirse, apelando a la nostalgia.

A través de una entrevista con la cadena estadounidense de televisión FOX, el actor dijo que había tomado la decisión de unirse al ICE porque sintió, en el fondo de su corazón, que “era muy importante ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses”, tal como Superman lo hace en los cómics, los programas y las películas.

Ante esta situación, Dean Cain utilizó su anuncio en X para intentar resaltar los beneficios de trabajar para ICE, como una posible bonificación de US$50 mil (Q383 mil), el reembolso de préstamos estudiantiles y los privilegios de jubilación, con el objetivo de animar a más personas a unirse al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Superman a favor de Trump

A lo largo de la entrevista con FOX, el actor Dean Cain mencionó que había votado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas tres elecciones. Por ello, se une a otras estrellas de Hollywood que se han pronunciado a favor del mandatario republicano, destacando principalmente su labor con los indocumentados.

Sin embargo, han sido muchos los artistas estadounidenses, como Jimmy Kimmel, Kim Kardashian, Cardi B y Mark Ruffalo, quienes también se han pronunciado en contra de las redadas del ICE para encontrar a inmigrantes que viven en el territorio de Estados Unidos sin estatus legal bajo la administración del magnate neoyorquino.

El barrio de Hollywood, en Los Ángeles, símbolo de la industria del entretenimiento desde tiempos inmemoriales, se encuentra actualmente dividido. Por eso, diversos actores participaron en las manifestaciones de California en respuesta a las operaciones migratorias llevadas a cabo por la agencia federal a la que ahora pertenece Cain.

A principios de agosto, el ICE anunció a través de su sitio web oficial que su objetivo era contratar a más de 9 mil nuevos empleados para poder duplicar la plantilla de la agencia e intensificar las deportaciones de inmigrantes indocumentados en todo el territorio estadounidense, ya que esperan fichar a agentes, abogados e investigadores.

“La gente tiene que dar un paso al frente. Yo voy a dar un paso al frente. Espero que muchos otros exfuncionarios y exagentes den un paso al frente, y así alcanzaremos inmediatamente los objetivos de reclutamiento y ayudaremos a proteger esta gran nación que amamos”, añadió Cain a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Estados Unidos te llama para servir. Este es un momento decisivo en la historia de nuestro país”, concluyó el actor, quien participó en la campaña de reclutamiento tan solo una semana después de que Trump destinara casi US$75 mil millones al ICE, casi nueve veces más de lo que había recibido la agencia federal en los años anteriores.