EE. UU. impondrá sanciones de hasta US$13 mil a los viajeros que incumplan instrucciones en el aeropuerto

De acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de proteger los sistemas de transporte en Estados Unidos, los viajeros que transitan por los aeropuertos estadounidenses podrán enfrentar sanciones económicas de hasta US$13 mil (Q99 mil 800) si no siguen instrucciones.

Según las nuevas disposiciones del Departamento de Seguridad Nacional, cualquier pasajero, tanto estadounidense como extranjero, podrá ser sancionado si interfiere con los procedimientos de control de equipaje. Además, esta normativa se mantendrá vigente para "disuadir comportamientos que obstaculicen o comprometan la seguridad".

La TSA, cuyo objetivo es prevenir ataques terroristas y garantizar la seguridad de los viajeros y la carga en los aeropuertos del país, detalla que las sanciones abarcarán diversos casos en los que el pasajero impida el desarrollo adecuado del proceso de revisión, por lo que las multas pueden variar entre US$2 mil 500 (Q19 mil) y US$13 mil.

Ante esta situación, las nuevas sanciones en los aeropuertos de Estados Unidos responden a una política de tolerancia cero frente a los incidentes que alteran los controles en los puntos de acceso. Por ello, las autoridades estadounidenses decidieron reforzar las consecuencias legales y económicas de obstaculizar los procesos de seguridad.

Las acciones que pueden llevar a multa

Los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte aseguran que cualquier acción que interfiera deliberadamente en los procedimientos de revisión en aeropuertos de Estados Unidos puede ser considerada una infracción y podría ser sancionada. Dadas las circunstancias, la TSA compartió algunos ejemplos en su sitio web.

Negarse a adoptar la postura que se requiere durante la inspección corporal

que se requiere durante la inspección corporal Grabar en zonas de revisión e impedir el trabajo del personal autorizado

el trabajo del personal autorizado Rechazar la inspección de dispositivos electrónicos , como computadores, celulares y tablets

, como computadores, celulares y tablets Obstaculizar intencionalmente el paso de otros pasajeros en zonas de control

Conforme a lo expuesto por el Departamento de Seguridad Nacional en EE. UU., las sanciones económicas se determinarán caso por caso mediante una evaluación, bajo las nuevas normativas establecidas por la Administración de Seguridad en el Transporte, la cual debe realizar revisiones de seguridad y verificar la identidad de los pasajeros.

Frente a este escenario, la agencia detalla que las multas por interferencia en los procedimientos de control pueden variar según el nivel de gravedad. Por ello, se establecieron tres rangos: interferencia no física, agresión al personal sin lesión y agresión con lesiones, las cuales podrían ser sancionadas con hasta US$17 mil (Q130 mil).

“Los tres rangos de la Administración de Seguridad en el Transporte están actualizados conforme a los criterios del gobierno federal estadounidense y se aplicarán indistintamente a los ciudadanos de Estados Unidos o a viajeros extranjeros en tránsito por los aeropuertos de la nación”, aseguró la TSA mediante un comunicado digital.

“Colaborar con los oficiales y seguir sus indicaciones resulta decisivo para mantener la seguridad de todos los viajeros”, agregó el Departamento de Seguridad Nacional, luego de anunciar que las nuevas multas económicas a los pasajeros se aplicarán a partir del próximo lunes 11 de agosto en todos los aeropuertos del país norteamericano.