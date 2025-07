Las 10 ciudades de California que son más propensas a las redadas migratorias del ICE

Desde que el mandatario republicano Donald Trump volvió al poder de la Casa Blanca en enero, los operativos migratorios realizados por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzaron a incrementarse considerablemente en el territorio de EE. UU., principalmente en California.

A inicios de su segundo mandato presidencial, el magnate neoyorquino prometió a la población estadounidense llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes indocumentados en toda la historia del país, por lo que diversos estados santuario, como California, Colorado, Illinois, Utah, Oregón y Nueva York, se han visto afectados.

Según el Instituto de Políticas Públicas de California, una institución de investigación independiente sin fines de lucro, el Estado Dorado alberga a más de 40 millones de personas, de las cuales casi el 10% son inmigrantes indocumentados. Por ello, no sorprende que la región oeste de la nación sea uno de los principales objetivos del ICE.

Dadas las circunstancias, la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en California (CHIRLA, por sus siglas en inglés) desarrolló un nuevo informe en el que se identificaron las diez zonas más vulnerables a las redadas migratorias del ICE en todo el estado, con la finalidad de alertar a la población migrante que reside en las ciudades.

De acuerdo con la Red de Respuesta Rápida de California (LARRN, por sus siglas en inglés), durante el mes de junio el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizó 496 operativos migratorios en el estado, aproximadamente 16 redadas al día. Con base en esos datos, la CHIRLA logró detectar los patrones de conducta de los agentes.

“La flagrante discriminación racial por parte de la administración del presidente Trump es claramente visible. Las áreas donde viven y trabajan personas afroamericanas, incluidos los centros urbanos de población latinoamericana, han sido blanco de una operación quirúrgica destinada a sembrar el terror”, explicó CHIRLA mediante un comunicado.

Conforme a lo expuesto por LARRN y CHIRLA, en los condados de Santa Clara, Alameda y Orange, los agentes del ICE se desplazaban vestidos de civil en camionetas sin las calcomanías oficiales de la agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por lo que operaron en escuelas, parques y hasta en zonas residenciales.

Ante esta situación, las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes anunciaron que continuarán protegiendo y apoyando a los indocumentados que enfrentan la deportación en Estados Unidos, “particularmente en el contexto de mayores actividades de control de migración por parte del ICE”, en relación con las redadas.

