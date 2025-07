¿Qué dice la carta del presidente estadounidense Donald Trump al difunto magnate Jeffrey Epstein?

Durante la tarde del pasado jueves 17 de julio, el periódico estadounidense especializado en economía y negocios The Wall Street Journal publicó un informe sobre una colección de cartas que fueron obsequiadas al difunto magnate financiero Jeffrey Epstein por su cumpleaños número 50, el 20 de enero del 2003, hace más de 22 años.

De acuerdo con el medio norteamericano, la colección de cartas incluía una nota con el nombre del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la silueta de una mujer desnuda. El dibujo representaba los senos femeninos y mostraba la firma del mandatario en lugar del vello púbico, rodeando varias líneas de texto mecanografiado.

Ante esta situación, luego de que el republicano asegurara públicamente que él no realiza dibujos de mujeres desnudas, ya que no es su estilo y esas no son sus palabras, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que el presidente planea demandar a The Wall Street Journal, debido a que la carta es "totalmente falsa".

Por su parte, el diario estadounidense indicó que la carta demuestra que el presidente Donald Trump tenía una relación “bastante estrecha” con Jeffrey Epstein, un presunto delincuente sexual que era conocido en EE. UU. por sus vínculos con figuras influyentes del mundo político y empresarial, antes de suicidarse en prisión en agosto del 2019.

El problema para la administración del presidente estadounidense Donald Trump es que tanto la fiscal general de ese país, Pam Bondi, como el mandatario republicano decidieron guardar silencio en cuanto a la evidencia recopilada durante la investigación, en particular la supuesta “lista de clientes” de la red de tráfico sexual en el Caribe.

Dadas las circunstancias, la carta revelada por The Wall Street Journal, presuntamente recopilada por la expareja de Jeffrey, la empresaria francesa Ghislaine Maxwell, para elaborar un álbum de cumpleaños para el difunto magnate, se ha convertido en una prueba de la amistad entre el presidente Trump y Epstein, presunto delincuente sexual.

Lea más sobre Alligator Alcatraz: Inmigrantes sin antecedentes, incluidos guatemaltecos, retenidos por ICE

En su informe, The Wall Street Journal únicamente describe el contenido de la carta, enfocado principalmente en el dibujo de la mujer desnuda y la firma del presidente de los Estados Unidos, pero no publicó una imagen que la muestre en su totalidad, por lo que Trump sugirió que la nota realmente no existe y es un invento para perjudicarlo.

Sin embargo, el medio estadounidense sí incluyó una parte del texto enmarcado por el contorno de lo que parecen ser los senos de una mujer dibujados a mano, y el mensaje termina con: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”, presuntamente escrito y firmado por Donald Trump hace más de dos décadas.

"¿Dónde está esa carta? ¿Les sorprendería saber que nunca nos la mostraron antes de publicarla? ¿En verdad alguien cree que esto suena como Donald Trump?", escribió el mandatario republicano en la red social X, mientras que la fiscal general Pam Bondi se negó a responder las preguntas de los periodistas sobre los archivos de Epstein.

Asimismo, la Casa Blanca optó por cerrar la puerta a los llamados a una investigación adicional, por lo que la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente Trump seguramente no recomendaría el nombramiento de un fiscal especial para el caso de Epstein, como lo han sugerido algunos medios en Estados Unidos.

Trump and his friends campaigned on the promise that they would release the Jeffrey Epstein files.



Now he refuses to do so.



Just another lie from Mr. Trump. pic.twitter.com/ocSByHe9WP