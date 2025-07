“Los aviones lo hacen mejor”, Trump cancela el tren de alta velocidad entre San Francisco y L.A.

Durante la noche del pasado miércoles 16 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el recorte de miles de millones de dólares en fondos federales previstos para construir un tren de alta velocidad entre las ciudades de Los Ángeles y San Francisco, en California, un proyecto que comenzó hace 15 años, en abril de 2010.

"Ni un solo centavo del gobierno federal se destinará a esa estafa", anunció el mandatario republicano a través de su red social Truth Social, debido a que, según él, se trata de un proyecto mal concebido, innecesario y un desperdicio total del dinero de los contribuyentes. "¡Pero se acabó!", agregó Trump al cancelar los fondos para el tren.

Desde el 2009, el proyecto de un tren que conecte Los Ángeles y San Francisco en apenas tres horas ha afrontado múltiples retrasos y sobrecostos, a tal punto que las primeras vías se tendieron en enero del 2024, considerando que Trump ya había cancelado fondos para esta obra durante su primer mandato presidencial, del 2017 al 2021.

Sin embargo, aunque en diciembre del 2022 el expresidente Joe Biden restableció los fondos para el tren tras llegar al poder de la Casa Blanca, en julio de este año Donald Trump canceló la financiación para el proyecto, de US$4 mil millones, luego de dar a conocer un informe que concluía que no existía un "camino viable" para el tramo inicial.

En junio del 2025, la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA, por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento de Transporte de los Estados Unidos que se encarga de la seguridad ferroviaria y la promoción del transporte ferroviario, elaboró un informe en el que se explicaba que en California no existía un camino para ese tren.

"Hoy cancelamos la financiación federal para este tren de alta velocidad que no va a ninguna parte", confirmó el miércoles 16 de julio en redes sociales el secretario de Transporte, Sean Duffy, luego de concluir que no sería posible construir el tramo inicial de la línea antes de la fecha límite de mayo del 2032, en apróximadamente 7 años.

"Los costos se han disparado de US$33 mil millones a US$135 mil millones, sin una fecha de finalización a la vista", denunció Duffy en las plataformas digitales. No obstante, el gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que considera todas las opciones disponibles para combatir la "acción ilegal" del presidente Donald Trump.

Ante esta situación, a diferencia de Europa o Asia, la infraestructura del tren es casi inexistente en el territorio de EE. UU., y las pocas líneas en servicio suelen ser lentas y poco frecuentes. "El tren de alta velocidad es la cenicienta del transporte estadounidense; ha sido despreciado y considerado de menor importancia", agregó Newsom.

"Nunca debió construirse porque los aviones lo hacen mejor. Y se puede conducir. No hay problema. Las carreteras ni siquiera están congestionadas", añadió Donald Trump, a pesar que la primera línea ferroviaria de alta velocidad del país, entre L.A. y Las Vegas, está programada para entregarse en 2028, justo para celebrar los Juegos Olímpicos.

En la actualidad, para llegar de Los Ángeles a San Francisco existen cuatro vías: en tren (que no es de alta velocidad), en 11 horas; en autobús, en 7 horas; en automóvil, en seis horas, y en avión, en una hora y media. Es por esa razón que el tren de alta velocidad, que recorrerá los 614 kilómetros en tres horas, era una opción viable para todos.

Trump on high-speed rail between San Francisco and Los Angeles: "It shouldn't never been built because airplanes do it better. And you can drive it. No problem with driving it. The road aren't even crowded." pic.twitter.com/59dODJav8m