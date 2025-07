“Lo veo triste”: madre reconoce a su hijo durante la transmisión de una redada de ICE en California

Durante la mañana del pasado jueves 10 de julio, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó una redada en una granja ubicada en la ciudad de Camarillo, California, que causó pánico y caos entre la comunidad migrante del condado de Ventura, que cuenta con al menos 56 mil miembros en el sector.

Los registros oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), compartidos por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, indican que ese vivero contaba con las licencias aprobadas para la producción de tomates y cannabis, una planta de marihuana que se utiliza con fines recreativos y medicinales.

"Las fuerzas del orden están ejecutando órdenes de arresto en una instalación de marihuana. Nuestros valientes oficiales continuarán aplicando la ley", declaró un portavoz del DHS, luego de que el helicóptero de la cadena de televisión NBC, que se encontraba sobrevolando la zona, captó el momento en que 20 agentes ingresaron al recinto.

La redada migratoria se transmitió en vivo y se observó a los agentes utilizando granadas aturdidoras, humo e irritantes químicos cuando los inmigrantes se acercaban demasiado. Además, algunas personas en el lugar le mencionaron a la cadena de televisión estadounidense Univisión que los oficiales dispararon balas de goma y espuma.

Madre reconoce a su hijo por transmisión de redada del ICE

Mientras Univisión compartía la señal de NBC, en la que se podía observar a los trabajadores indocumentados siendo arrestados por los agentes del ICE, la cadena estadounidense recibió la llamada de Eli García, madre de uno de los trabajadores de la granja, quien aseguró haber visto a su hijo durante la transmisión del operativo.

"Ahorita ya lo estoy viendo, mi hijo es el de camiseta roja, suéter gris y pantalón azul. Lo miro triste y angustiado. Es la primera vez que él forma parte de una redada, me siento muy afligida", afirmó García, quien mencionó que el joven es ciudadano estadounidense y que lograron conversar mientras se llevaba a cabo el operativo migratorio.

De acuerdo con la madre del detenido, la función de su hijo en la granja de Camarillo, California era construir más invernaderos para las tomateras, conocidos por ser estructuras cerradas, de vidrio o plástico transparente, diseñadas para cultivar plantas de tomate en un ambiente controlado, lo que resulta muy útil para los agricultores.

"Al momento en que llegaron los agentes de ICE, él estaba trabajando con unas máquinas, poniendo el techo de los invernaderos. Me llamó para decirme que le habían avisado que los oficiales de migración estaban rodeando el lugar. Eso fue lo último que supe; ya no lo pude volver a contactar", agregó Eli durante la transmisión en vivo.

"Por el momento tengo muchas preguntas. No veo que mi hijo tenga esposas, no sé si se encuentra arrestado", añadió García, luego de comentar que su hijo de 23 años, Julio Aníbal Melgar, nació en los Estados Unidos y no debería tener ningún tipo de inconveniente con las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Conforme a lo expuesto por su madre, Aníbal Melgar nació en el condado de Orange, California, y aun así fue "correteado" por los agentes migratorios que entraron a la granja, donde presuntamente trabajan casi 600 personas, aunque por el momento se sabe que únicamente 84 migrantes indocumentados fueron capturados en Camarillo.