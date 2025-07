Impuesto a las apuestas y recortes a Medicaid: Los aspectos del proyecto de Trump que afectarán a EE. UU.

Se espera que durante la noche de este viernes 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump firme el nuevo megaproyecto de ley que se enfoca principalmente en los recortes fiscales y en el aumento de la financiación para la seguridad fronteriza contra la migración indocumentada en la nación.

Sin embargo, según informó el canal estadounidense CNN, los legisladores republicanos incluyeron otras medidas, mucho menos mediáticas, en el “gran y hermoso proyecto” del presidente Trump, por lo que es importante conocer los demás puntos que afectarán a la población que reside en Estados Unidos.

Además de los recortes de impuestos y el aumento en la financiación de la seguridad migratoria, el megaproyecto de ley del mandatario republicano también contempla "vales de alimentos" y recortes al gasto en Medicaid, el programa que cubre costos médicos para personas de bajos ingresos, como niños, embarazadas y adultos mayores.

Ante esta situación, diversos medios de comunicación en los Estados Unidos han revelado los aspectos menos conocidos del megaproyecto fiscal del presidente Donald Trump, con el fin de alertar a la población estadounidense sobre lo que podría suceder en los próximos días tras la firma de la nueva orden ejecutiva del republicano.

El nuevo megaproyecto fiscal del presidente Donald Trump incluye una disposición que afectará a la industria de las apuestas, así como a quienes se ganan la vida apostando, tanto en casinos como en las plataformas digitales, debido a que esta medida reducirá las ganancias individuales obtenidas por apuestas en los Estados Unidos.

“Esta nueva enmienda al gran y hermoso proyecto de Trump acabará con las apuestas profesionales en los Estados Unidos y también perjudicará a los jugadores ocasionales, ya que podrían tener que pagar más impuestos de los que ganan”, declaró en redes sociales el jugador de póquer profesional estadounidense, Phil Galfond.

