“Alligator Auschwitz”, las críticas de los medios estadounidenses a la nueva cárcel para migrantes

Durante la tarde de este jueves 3 de julio, el centro de detención Alligator Alcatraz (Alcatraz caimán, en español) recibió a los primeros inmigrantes como parte del plan de deportaciones masivas del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, quien aprobó personalmente la nueva cárcel para indocumentados.

A través de sus redes sociales, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, confirmó la llegada del primer grupo de migrantes al centro, el cual ha sido criticado por su ubicación en el humedal de los Everglades, una reserva compuesta por pantanos y bosques de pinos que alberga cientos de especies animales, especialmente caimanes.

"Más de 60 organizaciones de todo el país le enviaron una carta a la alcaldesa de Miami, Daniella Levine y a la Junta de Comisionados, instándolos a tomar medidas legales inmediatas para cerrar el campo de detención", informó el Comité de Servicio de Amigos Americanos, una organización que trabaja por la justicia social y provee ayuda.

Sin embargo, las organizaciones civiles no son las únicas que han protestado por las condiciones inhumanas del lugar en Florida, donde uno de los principales temores son las inundaciones en plena temporada de huracanes en el océano Atlántico, debido a que algunos medios de comunicación estadounidenses también han rechazado la idea.

“Cuando publicaron la imagen de las literas de metal en hileras, parecía más Alligator Auschwitz, no Alcatraz”, aseguró el periódico Los Angeles Times, haciendo referencia a los campos de concentración de la Alemania nazi en los territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial, los mayores centros de exterminio del nazismo.

Por su parte, la organización de noticias CNN describió el centro de detención para inmigrantes indocumentados, Alligator Alcatraz, como “un centro de crueldad escénica”, debido a que la nueva cárcel busca impactar a la población de una manera visceral y profunda, “confrontándola con verdades incómodas y la intensidad de la vida misma”.

Asimismo, al periódico USA Today le llamó la atención ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromear sobre las personas que seguramente intentarán escapar de los caimanes en su nuevo centro de detención en Florida: “Solo en un pantano puede posar como un hombre fuerte para complacer a los republicanos”, añadió el medio.

Por otro lado, el periódico Miami Herald afirmó que el centro de detención Alligator Alcatraz es el escenario perfecto para la política de engaños de Donald Trump: “Es el simbolismo del líder de la democracia más importante del mundo, que idolatra a dictadores extranjeros, entusiasmado con algo que despierta ecos oscuros del pasado”.

A su vez, el periódico The New York Times indicó mediante un reportaje en línea que esta situación en Florida no le preocupa a la Casa Blanca, debido a que al gabinete de Donald Trump le encanta la “imagen caricaturesca de un puesto fronterizo draconiano en un desierto patrullado por reptiles de dientes afilados y serpientes venenosas”.

Dadas las circunstancias, diversos medios de comunicación en Estados Unidos han criticado abiertamente la creación del centro de detención Alligator Alcatraz para migrantes indocumentados, catalogándola como una medida "inhumana" y “excesivamente severa”, aun para los estándares del presidente Donald Trump, una figura polémica en el país.

I don’t think anyone realizes how impressive Alligator Alcatraz is. The State of Florida built this 3,000 bed federal prison in eight days. The director tells me it could have been done in 72 hours were it not for some regulatory hold-ups. Now all the state needs is DOJ approval… pic.twitter.com/gOFuQkyn2Z